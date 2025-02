Prima serata Sanremo 2025, i top: Lucio Corsi, Giorgia e Cristicchi sul podio come da programma

Si è da poco conclusa la prima puntata del Festival di Sanremo 2025 e passiamo a setaccio i momenti flop e top della serata. Tra i momenti top della serata c’è sicuramente l’esibizione di Giorgia che con “La cura per me” ha convinto davvero tutti: dal primo ascolto della critica – sala stampa fino al pubblico. Sui social è un tripudio di commenti positivi per la cantautrice romana che ha tutte le carte in regola per spuntarla alla fine. I social sono letteralmente impazziti con diversi utenti che hanno sottolineato la bravura di Giorgia “canta e incanta”, mentre c’è chi precisa “la canzone e l esibizione di Giorgia ha commosso tutti ..persino una bestia anaffettiva come me grandissima”.

Tra i top di Sanremo 2025 c’è anche Simone Cristicchi che con “Quando sarai piccola” commuove tutti: dal pubblico in casa e sui social fino al pubblico del Teatro Ariston che si alza per una standing ovation. “Se scrivi una canzone su tua mamma che ha l’Alzheimer, hai vinto a prescindere” si legge sui social e non possiamo non quotarlo in toto! Altro top della serata è l’esibizione di Elodie che, fasciata in un bellissimo abito Prada 2009, regala una esibizione non scontata sulle note di “Dimenticarsi alle 7” proponendo un brano che ha deluso alcuni fan che si aspettavano un “Bagno a mezzanotte 2.0”, ma ne conquista di nuovi. “Pezzo pesante, da podio” – si legge sui social a conferma che c’è chi sa ascoltare! Infine altro momento top l’esibizione di Achille Lauro che con “Incoscienti giovani” regala una canzone dal sapore retro fatta di immagini che prendono vita con la sua voce scura e sporca. Un brano da vittoria. Da segnalare tra i top anche Lucio Corsi che, quasi come un folletto, arriva sul palcoscenico dell’Ariston regalando uno dei momenti più intensi del Festival!

Prima serata Sanremo 2025, i flop della prima serata del Festival

Ma passiamo ai momenti flop della prima serata della 75esima edizione del Festival di Sanremo 2025. Marcella Bella torna dopo tantissimi anni in gara al Festival di Sanremo con “Pelle diamante”, ma il brano non brilla particolarmente. Un’occasione sprecata per la cantante di “Montagne verdi” che delude dal look al brano. Anche Irama delude con “Lentamente”, un brano sicuramente intenso dal punto di vista della costruzione, ma che non regge sul palco con un autotune che mette in cattiva luce le qualità artistiche del cantautore. Anche sui social sono tantissimi i commenti dei fan e non delusi dalla performance di Irama come quello di un utente che scrive: “non ce la faccio proprio ad apprezzare #Irama. Mi risulta finto in tutto. Atteggiamenti impostati, copiati da altri artisti e preparati a tavolino. Timbro fasullo che usa solo quando canta e non si sente mai quando parla. Un bluff assurdo” e chi, senza girarci intorno, scrive “e una ca*ata pazzesca!”.

Tra i flop anche Serena Brancale che, alla sua seconda partecipazione al Festival di Sanremo, oltre a scegliere un look bizzarro e discutibile porta “Anema e core”, una canzone che viene descritta come “una cafonata” da un gran fetta del pubblico. Non solo, c’è anche chi scrive: Serena Brancale grande voce, oserei dire: voce da Club Esclusivo, ma facci capire qualche cazzo pure a noi di quello che canti. Peccato, tanto talento sprecato così”. Infine flop anche per Sarah Toscano, ex vincitrice di Amici, che al suo primo Festival scimmiotta Annalisa e Angelina Mango, ma senza avere la stessa presenza scenica e personalità. “Pare una Mango impoverita,canta un brano in stile Annalisa che scivola via senza colpire particolarmente” – si legge sui social.