Seconda serata Sanremo 2025, i top: da Damiano David a Bianca Balti fino a Giorgia

E’ calato il sipario sulla seconda puntata del Festival di Sanremo 2025 e passiamo a setaccio i momenti flop e top della serata. Tra i momenti top della serata l’esibizione di Damiano David che per il suo ritorno sul palcoscenico del Festival omaggia Lucio Dalla sulle note di “Felicità” regalando tante emozioni. Sui social sono tutti entusiasti della performance di Damiano David che ha mostrato ancora una volta il suo talento che oramai ha oltrepassato i confini nazionali, visto la sua fama anche in America, ma è giusto sempre ricordare, come fanno diversi utenti sui social, che “Damiano è un orgoglio italiano”. Tra i top di Sanremo anche Bianca Balti: la bellissima top model non ha cavalcato l’onda del dolore, ma è apparsa bellissima fasciata in ambiti di haut couture che rendevano giustizia alle sue bellissime forme. Solare, simpatica, ironica e divertente, Bianca Balti è stata la vincitrice della seconda serata di Sanremo grazie anche alla complicità di tre cavalieri d’eccezione come Carlo Conti, Nino Frassica e Cristiano Malgioglio. Da segnalare anche Malgioglio tra i top che con Nino Frassica hanno regalato momenti di grande ironia e divertimento durante la lunga diretta.

Passando ai concorrenti tra i momenti top anche Elodie che questa sera è stata superlativa con una performance ancora più convincente della prima sera: dall’abito alla coreografia alla presenza delle ballerina, l’esibizione è stata tra le migliori e anche i social approvano lamentando la sua assenza nella top 5 scrivendo: “l’italia non si merita questa regina” e “Elodie snobbata ancora nella top 5”. Tra i momenti top anche Giorgia capace di superare se stessa con un’esibizione da pelle d’oca di “La cura per me” che riceve la totale approvazione dei social: “eccellente” e “non c’è competizione e nessun confronto. Non c’è né x nessuno per lei e come lei. Giorgia è la nostra “THE VOICE” of Italy”.

Seconda serata Sanremo 2025, i flop della prima serata del Festival

Ma passiamo ai momenti flop della seconda serata della 75esima edizione del Festival di Sanremo 2025. Si conferma flop l’esibizione di Marcella Bella che dopo tantissimi anni torna in gara al Festival di Sanremo con “Pelle diamante”, ma il brano non è niente di speciale e si sente eccome. Tra i momenti flop anche Serena Brancale che riesce a scegliere un outfit ancora peggiore della prima serata, mentre il brano viene etichettato sui social come “una canzone da sagra paesana”.

Deludono anche i The Kolors che puntano all’ennesimo tormento con “Tu con chi fai l’amore” che funzionerà sicuramente in radio, ma al momento non ha convinto né la giuria della Sala Stampa – Web né tantomeno il pubblico e la giuria delle radio visto che è stata esclusa da tutte le classifiche provvisorie. Anche sui social in tanti sottolineano la scelta dell’ennesimo brano ruffiano che strizza l’occhio alle radio!

