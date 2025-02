Quarta serata duetti Sanremo 2025, i top: Elodie, Achille Lauro e Lucio Corsi

E’ calato il sipario sulla quarta serata dei duetti e delle cover del Festival di Sanremo 2025 e parliamo dei momenti top e flop di questa lunga diretta. Tra i conduttori della serata merita di entrare nei “TOP” Geppi Cucciari che diverte e rende la serata più accattivante vista la scelta delle canzoni; la comica e la conduttrice si cala benissimo nel suo ruolo di compagna di palco, molto più sicura e a suo agio rispetto a Mahmood che appare spento e fuoriluogo. Tra i duetti top della serata una menzione a parte meritano Achille Lauro ed Elodie che portano sul palcoscenico del Teatro Ariston un momento di grande spettacolo. Prima omaggiano Rino Gaetano con “A mano a mano” per poi “spogliarsi” dei loro cappotti e si lanciano in una versione rock e supersexy di “Folle città” di Loredana Bertè. Sexy, erotici, complici e accattivanti regalano il momento più interessante di questa soporifera serata dei duetti.

Sanremo 2025, Lucarelli lapidaria su Giorgia e Annalisa: "Zero emozione, solo canto"/ "Voto zero"

Top anche il duetto di Lucio Corsi che ha scomodato per re-interpretare “Nel blù dipinto di blù” di Domenico Modugno l’amatissimo Topo Gigio. Un momento magico, emozionante e sognante con il cantautore che sembrava quasi un piccolo principe approdato a sorpresa sul palcoscenico dell’Ariston. Tra i top anche per The Kolors e Sal Da Vinci che propongono una versione inedita di “Rossetto e caffè” risvegliando il pubblico della platea, Irama che chiama Arisa per “Say Something” da brividi e la versione nuova di Bella Stronza di Marco Masini e Fedez.

Achille Lauro, la gag con Elodie a Sanremo 2025/ Dedica per San Valentino: "Faccio questa pazzia"

Quarta serata duetti Sanremo 2025, i flop: da Simone Cristicchi a Giorgia

Ma passiamo ai momenti flop della serata dei duetti della 75esima edizione del Festival di Sanremo 2025. Tra i momenti flop Rose Villain e Chiello che si confrontano con Lucio Battisti con una cover dimenticabile, ma anche Simone Cristicchi e la compagna Amara deludono con la loro versione rivisitata dell’intoccabile “La cura” di Franco Battiato. Tra i flop anche Modà CON Francesco Renga: la scelta di “Angelo” non giova alla vocalità di Kekko che sembra quasi in difficoltà nell’interpretarla. Delude anche Olly che per rivisitare “Il pescatore” di Cristiano De Andrè chiama Goran Bregovic, ma la loro versione suona confusionaria.

Rocco Hunt e Clementino commossi a Sanremo 2025: omaggio a Pino Daniele/ Urla e standing ovation

Infine tra i flop anche Giorgia ed Annalisa. Intendiamoci non si discute il talento vocale delle due interpreti tra le voci più belle della nostra musica italiana, ma la scelta del brano “Skyfall” di Adele non ha reso giustizia nonostante la vittoria della serata delle Cover che suona come un contentino alla cantante romana in vista delle mancata vittoria a Sanremo 2025. Sul palco le due sembrano fredde, distaccate, intente a non sbagliare la nota e tutto ciò si sente e si vede. Manca l’emozione, la pancia e quel brivido che lascia il segno.