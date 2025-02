Seconda serata Sanremo 2025, i top: Katia Follesa, Samuel Parodi e Iva Zanicchi

Si è conclusa anche la terza serata del Festival di Sanremo 2025 con tanti top e flop, e noi come al solito vi aggiorniamo su quelli che sono stati a parer nostro i momenti più belli e più incerti della serata. Partiamo subito con le buone notizie e parliamo niente popo di meno che di Katia Follesa. Sebbene questa terza diretta sia stata a tratti un po’ sottotono, lei ha saputo sollevare l’umore a più riprese durante la serata. La sua ironia è incredibile: riesce sempre ad avere la battuta pronta e a creare una bella confidenza con il pubblico di Sanremo 2025, quindi, scelta azzeccatissima quella di averla tra i co-conduttori! Peccato sia solo per una sera…

Uno dei momenti più sorprendenti della serata è stato senza dubbio quello di Samuele Parodi, un ragazzo di soli 12 anni che ha una passione irrefrenabile per tutto ciò che riguarda il Festival di Sanremo, dagli esordi fino ad oggi. Buona l’idea di dare spazio a menti brillanti, anche se il suo genio ci ha fatti sentire tutti decisamente smemorati e bisognosi di iscriverci ad un corso sull’apprendimento veloce… tempo al tempo! Ma torniamo a noi. Tra i top della serata anche Iva Zanicchi, che sebbene sia piuttosto rodata nel mondo della televisione, questa sera è stata una boccata d’aria in mezzo ad una diretta un po’ spenta. Ottima la decisione di approfittare del palco di Sanremo 2025 per consegnarle il premio alla carriera. Del resto, se non lo merita lei, chi?

Terza serata Sanremo 2025, i flop del 13 febbraio: Tony Effe, Duran Duran

Purtroppo ci tocca. Durante la terza serata del festival di Sanremo 2025 ci sono stati anche diversi flop, ma promettiamo che non saremo troppo severi. O forse sì. Bocciatissimo l’outfit di Tony Effe, che tra look e canzone non sembra convincere il pubblico e nemmeno noi. Pessima l’idea di utilizzare una camicia aperta per mostrare i tatuaggi: il cattivo gusto sul palco di Sanremo 2025 non è ammesso! Nella sua performance c’è qualcosa che non funziona, sarà che non è portato per canzoni melodiche e come si suol dire, non è nella sua comfort zone.

Tra i flop della terza serata di Sanremo 2025 anche i Duran Duran, che sebbene siano ancora oggi un’istituzione nel mondo della musica internazionale, hanno un po’ deluso le aspettative. Se è vero che gli anni passano per tutti, è vero anche che la voce sta lentamente abbandonando il nostro caro Simon Lebon, anche se nonostante tutto si è difeso molto bene. Un tocco un po’ “cringe” come direbbero i giovani, è stata la giacca fatta di specchi per cantare l’ultima canzone “Wise Boy”, forse non ce n’era bisogno. Oltreutto, Simon è apparso leggermente scocciato dopo l’aiuto di Carlo Conti nell’indossarla. Sarà solo un’impressione?