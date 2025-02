Sanremo 2025, top e flop finale: Olly bravo ragazzo con Alessandro Cattelan

Si è conclusa anche l’ultima puntata del Festival di Sanremo 2025 dopo cinque serate estremamente emozionanti. La finale della kermesse ci ha tenuti col fiato sospeso fino alla fine, con una classifica attesissima dove abbiamo scoperto il vincitore di questa edizione straordinaria condotta da Carlo Conti. Passiamo subito a vedere quali sono stati i top e i flop di questa ultima serata a Sanremo 2025 e iniziamo a parlare di Alessandro Cattelan che per l’ultima puntata della manifestazione canora è stato co-conduttore. Che dire, lui è un super top! La sua presenza risulta essere sempre rassicurante e sinonimo di grande professionalità.

Tra i momenti top della serata finale di Sanremo 2025 anche la presenza di Edoardo Bove, calciatore della Fiorentina che poco tempo fa ha vissuto uno dei momenti più brutti della sua vita: ha avuto un infarto ed è stato salvato 13 minuti dopo il collasso. Chiaramente, da quel momento la sua vita è cambiata e per un po’ non potrà più giocare in campo, motivo per cui si è presentato a Sanremo 2025. Qui ha voluto parlare di quanto sia importante la vita e il primo soccorso, dato che per lui è stato importantissimo per tornare a vivere lasciandosi alle spalle questa brutta esperienza.

Top e flop di Sanremo 2025: nella finale delude anche Alessia Marcuzzi

Continuiamo con i nostri top e flop di Sanremo 2025 e andiamo a scoprire quali sono stati gli altri momenti più belli di questa ultima puntata del festival che ha decretato il vincitore Olly. Ed è proprio di lui che vogliamo parlare, dato che a soli 22 anni il cantante in gara si è dimostrato un uomo maturo, educatissimo e sensibile. Oltre ad avere una splendida voce, risulta essere una persona estremamente positiva. Tutti hanno visto lo sguardo del momento della vincita: incredulo ha detto a mamma e papà “è successo!” circondato dal calore del pubblico dell’Ariston.

Ma quali sono stati invece i momenti flop di questa serata? Purtroppo dobbiamo fare il nome di Antonello Venditti, che è salito sul palco di Sanremo 2025 per ritirare il premio alla carriera. Peccato che nei due brani cantati abbia steccato moltissimo con la conseguenza di non poche polemiche sui social. Dopo la performance il cantante di “Amici mai” ha dichiarato di avere la febbre a 37.5 da tanto tempo e di non riuscire a guarire. Eppure, i fan non lo hanno perdonato!

Un altro dei flop di questa finale di Sanremo 2025 è stato rappresentato dalle gag infelici di Alessia Marcuzzi, che sin dall’inizio è sembrata un po’ spaesata. La sua ironia è parsa decisamente forzata ai fan che hanno subito dichiarato: “Ridateci la Follesa!“. Caduta di stile anche l’abbraccio a tutti i costi ad Achille Lauro prima della sua esibizione, mentre lui pareva decisamente a disagio dalla sua presenza vicina. Insomma, se Alessia Marcuzzi è una brava conduttrice per quanto riguarda i reality, nella finale di Sanremo 2025 è risultata a tratti stucchevole e superflua, quindi bocciatissima.