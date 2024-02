Sanremo 2025, toto nomi prossimo conduttore/ “Cattelan e Antonella Clerici, o Pausini più Paola Cortellesi”

Federica Gentile, nota conduttrice radiofonica, è stata ospite stamane di Uno Mattina per parlare del Festival di Sanremo 2025 e del toto nomi per il conduttore alla luce dell’addio di Amadeus: “Il futuro? Non posso che dire innovazione, continuerei su questa linea, i numeri hanno premiato la scelta di Amadeus in tutti i 5 anni. 5 anni fa ci trovammo fra i big nomi che il grande pubblico non conosceva mentre noi radiofonici s. In 5 anni ha creato un festival che davvero rappresenta un Paese, i gusti e quello che i giovani e i meno giovani ascoltano tutti l’anno. Un tempo si faceva Sanremo Top, a X mesi di distanza dal festival si confrontava la classifica di Sanremo con la classifica dei dischi più vendute, e c’era sempre uno scollamento, mentre adesso sono quelli. Le radio suonano tutte e 30 le canzoni e non succedeva mai”.

Andrea Laffranchi, giornalista del Corriere della Sera, sul futuro conduttore di Sanremo, ha aggiunto: “Ho quasi l’impressione che sia più importante chi sarà il prossimo direttore artistico che è stato il successo di Amadeus. Baglioni ha aperto all’innovazione poi Amadeus ha aperto totalmente all’innovazione. Anni fa si analizzavano le curve dell’auditel e quando cantavano i cantanti in gara le curve scendevano, oggi questo non accade più, quindi sarà fondamentale chi conduce ma anche chi si prende l’eredità artistica di Amadeus”.

SANREMO 2025, TOTO NOMI CONDUTTORE: “DUE FIGURE O UNA SOLA?”

Federica Gentile aggiunge: “Quindi ci saranno ancora due figure diverse oppure no?”. Fiorello ha lanciato l’idea Antonella Clerici: “Sarebbe una possibilità, sarebbe bello avere una donna, si parla di Laura Pausini, Paolo Bonolis, ma anche Carlo Conti che l’ha già fatto. Sanremo non è facile da gestire, quando c’è un imprevisto devi avere la statura di gestirlo”.

Di nuovo Laffranchi: “Se fosse Clerici e Cattelan sarebbe una vera coppia, tra l’altro funzionerebbe bene perchè la Clerici è un volto conosciuto mentre Alessandro conosce bene la musica, si risolverebbe il problema conduzione e direzione artistica, ma anche Laura Pausini e Paola Cortellesi, sono due coppie se la potrebbero giocare molto bene. Certo condurre il festival è un lavoro pesante, perchè non è solo la diretta, ci sono anche le prove ecc ecc”. Federica Gentile: “In entrambe le coppie c’è chi parla bene l’inglese – conclude – quindi l’apertura ad un ospite internazionale”.

