Il Festival di Sanremo 2025 sta per partire, mancano poche ore all’apertura del sipario del teatro Ariston e l’attesa per la 75a edizione di quello che è l’evento televisivo e mediatico più ricco e seguito d’Italia è giustificata da diversi motivi.

Innanzitutto il ritorno alla direzione artistica e conduzione di Carlo Conti, che aveva già diretto i festival dal 2015 al 2017, edizioni (specie l’ultima) che hanno cominciato a ridefinire il festival, pavimentando la strada che ha portato alla rivoluzione di Amadeus passando per Claudio Baglioni: il suo tocco lo abbiamo sentito in anteprima, con canzoni che in molti casi tornano alla forma ballata, o quantomeno alla canzone intima ed emotiva, che negli ultimi due anni sembravano messe da parte. Aiuterà questo a mantenere gli ascolti monstre delle ultime edizioni?

Pare che saranno eliminati i lunghi monologhi e i siparietti troppo prolissi, per permettere al Festival di terminare prima e consentire lo svolgimento del DopoFestival condotto da Alessandro Cattelan, ma su questo non metteremmo le mani sul fuoco, anche se Conti lo ha confermato nella prima conferenza stampa di ieri: oltre le canzoni, nella prima serata, ci saranno solo la presenza di Jovanotti e quella di Noa, per dire con la musica ciò che altrimenti sarebbe detto con le parole.

Le canzoni in gara, dopo il ritiro di Emis Killa (per le indagini sul mondo ultras), sono 29, a cui si aggiungono le 4 Nuove Proposte finaliste, con meno della metà degli esordienti e alcuni dei “pupilli” che Conti ha scelto durante le precedenti edizioni, come Francesco Gabbani o Amara, autrice del brano di Simone Cristicchi col quale duetterà venerdì sera: ovviamente molti beniamini del pubblico giovane e giovanissimo – la grande conquista del “nuovo” Sanremo -, ma anche cantautori e veterani del Festival di età trasversali, da Noemi a Massimo Ranieri, da Irama a Marcella Bella.

E, soprattutto, inutile nasconderlo, capire quanto il mondo fuori influenzerà la gara, non tanto sui testi, che tranne Willie Peyote sembrano avulsi dal mondo e dalla realtà, come lo stesso Conti rivendica, quanto sulle dinamiche dei concorrenti: Fedez nel pieno della tempesta post-Ferragnez, la versione “restaurata” di Bella stronza che canterà con Marco Masini, i suoi dissing con Achille Lauro e Tony Effe, come ne uscirà quest’ultimo dalle polemiche di Capodanno. Sarà un Festival pronto alla rissa oppure la musica riprenderà la posizione che gli si confà? La scaletta, dice il direttore artistico, aiuterà a sedare le situazioni più calde.

Conti ha dichiarato ieri che il filo rosso sarà quello di “fare musica insieme”, di condividere le emozioni e le passioni che le canzoni in gara e quelle dello spettacolo susciteranno. Ce lo auguriamo anche noi.

