Wilma Goich, storica cantante ed ex moglie di Edoardo Vianello, è stata ospite stamane di Storie Italiane, ed ha raccontato un fatto curioso riguardante il fresco Festival di Sanremo 2025. Nonostante lo show dell’Ariston sia terminato più di 48 ore fa, non si placano le polemiche per via di una classifica finale che a molti non è piaciuta, un classico dopo ogni Sanremo.

Wilma Goich: “Mia figlia Susanna stava per morire, Edoardo sapeva e non è venuto”/ “Un papà non può farlo”

C’è sempre infatti qualcuno a cui non è piaciuta la posizione di un cantante in “griglia” e la posizione che ha lasciato più perplessi è stata Giorgia fuori dalla Top 5. A riguardo Wilma Goich ha sganciato la bomba, parlando così in diretta con Eleonora Daniele: “Io ho votato con il telefonino ma mi hanno respinto i voti”. Quindi ha precisato: “Quando dicevano vota, io ho votato, poi ho votato altre tre volte, ma ogni volta mi hanno respinto il voto”, spiegando di non aver superato il massimo dei tre voti come da regolamento.

Wilma Goich ha un compagno?/ Carriera e vita privata della cantante, dall'ex marito Edoardo Vianello a oggi

SANREMO 2025, WILMA GOICH: “HO TUTTO REGISTRATO…”.

Wilma Goich sottolinea: “Io ce l’ho ancora registrato sul mio telefonino e non sono l’unica”. Ed in effetti, spulciando il web, sono diverse le segnalazioni sui vari portali che raccontano di voti rifiutati. Ad esempio la pagina Maremma, che ha fatto il tifo durante Sanremo 2025, per ovvie ragioni, nei confronti di Lucio Corsi, ha pubblicato un post attraverso la propria pagina Facebook in cui si legge che: “Ci arrivano decine di segnalazioni di voti dati in perfetto orario per Lucio, ma rifiutati. Anche questa cosa è bene che si sappia”, con tantissimi like e commenti.

Chi è Wilma Goich, carriera e vita privata: ha un compagno?/ La separazione dall'ex marito Edoardo Vianello

Situazione simile accaduta anche ai fan di Brunori Sas, cantautore che era in gara al festival di Sanremo 2025 con L’albero delle noci. Nonostante un andamento positivo in classifica nelle prime serate, alla fine non è stato premiato e per i fan ciò potrebbe essere dovuto appunto ai mancati voti.

SANREMO 2025, WILMA GOICH E NON SOLO: ANCHE I FAN DI BRUNORI SAS…

Come si legge su Corrieredellacalabria.it, sarebbero state diverse le anomalie segnalate, durante la votazione finale, con una protesta che è esplosa poi sui social, come spesso e volentieri avviene in queste occasioni. Tantissimi coloro che hanno postato lo screenshot di votazioni respinte e che hanno protestato contro quanto accaduto. Che sia successo qualcosa? Alcuni problemi tecnici sono comprensibili tenendo conto dei milioni di voti che la macchina del Festival di Sanremo deve sopportare, alla luce degli altissimi ascolti tv.

Tra l’altro anche nelle edizioni passate sono scoppiate delle polemiche simili, come ad esempio con Geolier, il vincitore dell’edizione 2024, che fu contestatissimo proprio sul televoto e il voto del pubblico di casa. Ovviamente non possiamo sapere se qualcosa sia andato storto, o se magari abbiano sbagliato coloro che hanno votato e che hanno visto il voto respinto, come ad esempio la sopracitata Wilma Goich: magari Striscia La notizia, sempre attenta alle polemiche di Sanremo, potrebbe fare chiarezza.