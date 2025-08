Continua il braccio di ferro tra la Rai e il comune di Sanremo con il Festival che potrebbe essere spostato in un'altra città già scelta.

Il braccio di ferro tra la Rai e il Comune di Sanremo continua dopo il disaccordo sugli introiti pubblicitari come ha fatto sapere Il sole 24 ore secondo cui le parti erano quasi arrivate ad un punto di rottura. Secondo il noto quotidiano economico, poi, ci sarebbe stata una telefonata informale tra i vertici Rai e Alessandro Mager, sindaco di Sanremo durante la quale i dirigenti di Viale Mazzini avrebbero spiegato che, qualora non si fosse trovato un accordo entro i primi di agosto, il Festival avrebbe cambiato città.

Lorella Cuccarini e Annalisa, duetto bomba a Sanremo 2026?/ "Non è solo un'utopia": clamorosa indiscrezione!

Tuttavia, le premesse per trovare un accordo sembrava ci fossero come aveva spiegato il sindaco in seguito all’incontro con alcuni dirigenti Rai: “Le negoziazioni stanno procedendo in maniera positiva e che quindi confidiamo in novità, che verranno comunicate a breve“. Oggi, però, stando a quanto fa sapere l’agenzia di stampa LaPresse, l’accordo tra il comune di Sanremo e la Rai non sarebbe affatto vicino.

Benjamin Mascolo e la moglie Greta Cuoghi genitori/ Svelato il sesso del loro primo figlio

Sanremo 2026: cosa sta accadendo tra la Rai e il Comune ligure

Secondo quanto fa sapere l’agenzia di stampa LaPresse, l’accordo tra la Rai e il Comune di Sanremo sarebbe ancora lontano con l’ultimatum posto da Viale Mazzini in scadenza la prossima settimana: se non si trova un accordo, il Festival cambierà città e, a quanto pare, i vertici di Viale Mazzini avrebbero individuato nella città di Torino dove gli studi Rai sono stati collaudati per grandi eventi durante l’Eurovision Song Contest, la location giusta.

All’interno del cda Rai, tuttavia, ci sarebbe una spaccatura con diverse posizioni anche se, secondo LaPresse, alla fine, a cedere dovrebbe essere proprio il Comune per non perdere un evento che, da anni, ha reso famosa la città nel mondo e, ogni anno, attira tantissimi turisti.

Syria che fine ha fatto? “Licenziata dalla mia major”/ Lo sfogo: “Ricevuto tanti no a Sanremo”