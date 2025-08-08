Sempre più vicino l'accordo tra la Rai e il comune di Sanremo per il Festival di Sanremo 2026: sarebbe stato decisivo un incontro.

Sale l’attesa per l’accordo tra la Rai e il Comune di Sanremo per la prossima edizione del Festival per il quale le parti erano molto lontane al punto che i vertici di Viale Mazzini stavano vagliando la possibilità di spostare l’evento musicale altrove avendo ricevuto già diverse candidature da alcune città pronte ad accogliere quello che, ormai, non è solo un evento musicale, ma un vero e proprio show televisivo e di moda.

Secondo quanto fa sapere Il Messaggero, però, probabilmente, l’accordo arriverà nei prossimi giorni per la gioia di tutti coloro che facevano fatica ad immaginare un Festival lontano da Sanremo e dal Teatro Ariston sul quale, ogni anno, si accendono le telecamere di tutto il mondo dando ancora più luce anche al comune ligure che accoglie non solo artisti e addetti ai lavori ma anche tantissimi turisti che arrivano in città appositamente per il Festival.

Sanremo 2026: la situazione si sblocca grazie ad un incontro

La Rai ha dato tempo al Comune di Sanremo fino alla fine di agosto quando dovrà essere siglato l’accordo ufficiale. Il buon esito della trattativa, tuttavia, sembra più vicina, come fa sapere Il Messaggero, grazie alla scelta dell’amministrazione comunale di Sanremo di rinunciare all’1% degli introiti pubblicitari della manifestazione.

Inoltre, pare che lo stesso comune si farà carico anche dell’accoglienza degli artisti in gara e dei relativi staff, spese che, finora, venivano sostenute dalle varie etichette discografiche ricevendo solo un rimborso spese che, spesso, era considerato inadeguato rispetto alle cifre effettivamente spese. Insomma, pare che il Festival di Sanremo non cambierà casa.

