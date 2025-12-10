Al Bano furioso con Carlo Conti? Le dichiarazioni del cantante dopo l'annuncio della lista dei cantanti che parteciperanno a Sanremo 2026

Anche quest’anno, Sanremo sta generando moltissime speculazioni, gossip e controversie. È un appuntamento che segna la carriera di molti artisti e che continua a essere percepito come un traguardo importante, sia per chi debutta sia per chi vorrebbe chiudere un percorso professionale proprio su quel palco. Le selezioni, le esclusioni e le scelte del direttore artistico alimentano continuamente il dibattito, e non mancano mai le reazioni dei cantanti che desideravano esserci. Tra questi, anche Al Bano è tornato a parlare del suo rapporto con il Festival.

Difatti, in un’intervista a Nuovo Tv, il cantante ha raccontato che avrebbe voluto partecipare per un’ultima volta e che l’aveva comunicato già l’anno scorso a Carlo Conti. Tuttavia, stando a quanto dichiarato dal cantante pugliese, “non se n’è fatto nulla“. Non solo, l’ex marito di Romina Power spiegato di essere una persona abituata a mantenere le promesse e di essere rimasto deluso dal fatto che, per due edizioni consecutive, questa possibilità non si sia realizzata, con Conti che non lo avrebbe tenuto in considerazione.

Al Bano stuzzica Carlo Conti: cos’ha detto su Sanremo 2026

Nella stessa intervista, Albano ha aggiunto che il Festival è qualcosa che “o lo ami o lo abbandoni” e che, nonostante l’affetto che prova per quel palco, per ora preferisce prendere le distanze. Insomma, al cantante sembra non essere proprio andata già la scelta di Conti e non perde occasione per lanciare frecciatine. Il conduttore replicherà a queste dichiarazioni prima di Sanremo 2026? Chissà…