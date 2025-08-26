Al Bano sogna Sanremo 2026 e tuona contro Amadeus e Carlo Conti, le parole sono durissime: “Ero abituato a un signore come Pippo Baudo”

Non riesce a mettersi il cuore in pace, Al Bano, che vorrebbe ancora calcare il palco dell’Ariston al fine di mostrare al grande pubblico che ha ancora una gran voce. Peccato che non basti perché per partecipare a Sanremo 2026, e in generale, bisogna avere una canzone che sia degna di tale nome. Dalle pagine de La Stampa il cantante si è sfogato contro Amadeus e Carlo Conti, che hanno condotto gli ultimi Festival.

“Ero abituato a un signore di nome Pippo Baudo. Loro due mi hanno dimostrato che il mondo è cambiato”. Si è poi lamentato dicendo che le parole hanno sempre un peso e che non vuole essere preso per testuali parole un “cogli*ne”.

I Festival di Amadeus sono stati un successo senza precedenti. Solo grazie a lui il format è tornato a respirare, attirando di nuovi i giovani e i cantanti che piacciono alle nuove generazioni. Il solco lasciato da lui lo ha seguito Carlo Conti che condurrà Sanremo 2026 ancora una volta nella città ligure. Peccato che ci sia un cantante che si sente escluso da anni e che proprio non gli va giù: si sta parlando di Al Bano, che ultimamente ha scatenato il panico con un gesto ben preciso.

“Devo passare gli esami con loro? Semmai loro con me. Nella mia vita ho sempre scelto incontri umani godibili”. E poi ancora qualche settimana fa aveva detto a LaPresse che se non volevano allora non gliene fregava nulla. Sui social si sprecano i commenti contro il cantante di Cellino San Marco.