Festival di Sanremo 2026: Andrea Delogu soffia il posto a Samira Lui? Spunta rumor bomba: tutti i nomi co-conduttrici

Si moltiplicano le indiscrezioni sul Festival di Sanremo 2026, svelati tutti i cantanti in gara adesso la curiosità riguarda le co-conduttrici, e gli eventuali co-conduttori, di Carlo Conti nella famosa Kermesse musicale. I rumor si rincorrono e l’ultima in ordine di tempo, clamorosa l’ha lanciata l’esperto di gossip Amedeo Venza. Quest’ultimo, infatti, attraverso i suoi social ha annunciato Andrea Delogu co-conduttrice del Festival di Sanremo 2025 al posto di Samira Lui.

Nel dettaglio, infatti, Venza ha spifferato: “Andrea Delogu soffia il posto a Samira Lui di co-conduttrice al festival di Sanremo! Samira potrebbe presenziare al dopo festival”. Il riferimento è all’ipotesi avanzata tempo fa di Samira Lui “prestata” da Canale 5 alla Rai. Una evenienza che però, stando agli sviluppi, sarebbe alquanto improbabile al momento, anche in vista di ciò che Medisat avrebbe in programma nella settimana fatidica di Sanremo. Difficile vedere la valletta de La Ruota Della Fortuna sul Palco dell’Ariston mentre il nome di Andrea Delogu come co-conduttrice del Festival di Sanremo 2025 ha già raccolto l’entusiasmo dei fan.



Conduttrici di Sanremo, Andrea Delogu soffia il posto a Samira Lui? Tutte le ipotesi

Il nome di Andrea Delogu co-conduttrice del Festival di Sanremo 2025 è l’ultimo di un lungo elenco ma sicuramente molto acclamato. Del resto dall’attuale concorrente di Ballando con le stelle 2025 che da più di vent’anni conduce ed una speaker radiofonica gode di un consenso unanime. Ed inoltre il nome di Samira Lui resta sempre più improbabile considerando che ormai è un volto nascente di Canale 5 e che Mediaset quest’anno ha intenzione di contro programmare Sanremo. Altri nomi che circolano sono quelli di Vanessa Incontrada che si è autocandidata dalle pagine di Oggi: “Se non faccio Sanremo quest’anno non lo farò mai più.” E si rincorrono voci anche sulla cantante Clara lanciata da Mare Fuori e rivelazione di Sanremo 2023, sempre da Ballando con le stelle Francesca Fialdini, direttamente dalla Gialappa’s Show Brenda Lodigiani, Michela Giraud e Serena Autieri quest’ultima pare godrebbe di estimatori in Rai molto vicini al Governo.