Sarebbe più vicino l'accordo tra la Rai e il Comune di Sanremo per l'edizione 2026 del Festival.

Continua a tenere banco il mancato accordo tra la Rai e il Comune di Sanremo per l’edizione 2026 del Festival. Dopo i problemi delle scorse settimane e l‘ultimatum lanciato dalla Rai al comune ligure, stando a quello che fa sapere Il Messaggero, oggi, l’accordo sarebbe più vicino. Mentre nei giorni scorsi si parlava della possibilità di una nuova location per il Festival con diverse città pronte ad accogliere l’evento musicale più atteso dell’anno, oggi pare che il Festival non cambierà location e continuerà ad essere ospitato dalla città di Sanremo e dal Teatro Ariston.

Di fronte alla candidature di altre città pronte ad accogliere l’organizzazione del Festival, stando a quello che fa sapere Il Messaggero, pare che il comune di Sanremo sia pronto ad accettare l’offerta della Rai e le sue condizioni.

Festival di Sanremo 2026: stessa location?

Negli scorsi giorni, Il Messaggero aveva fatto sapere che le città candidate ad ospitare l’edizione 2026 del Festival erano Jesolo, Riccione, Messina, Gallipoli, Taranto e tante altre. Tuttavia, secondo quanto fa sapere oggi il famoso quotidiano, pare che il comune di Sanremo sia disposto ad accettare le condizioni della Rai pur di non perdere il Festival che, ogni anno, in città, richiama tantissime persone rendendo famosa Sanremo nel mondo.

Stando alla fonte de Il Messaggero, oltre a rinunciare all’1% degli introiti pubblicitari, pare che nell’accordo il Comune dovrebbe pagare l’accoglienza di cui finora si era occupata la Rai. Decisivo per l’accordo, a quanto pare, sarebbe stato l’incontro tra il sindaco e l’AD Rai Giampaolo Rossi. Ora si attende solo l’ufficialità ma a quanto pare, il Festival 2026 si terrà a Sanremo.