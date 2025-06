Il Festival di Sanremo 2026 potrebbe essere boicottato dai grandi artisti a causa del rimborso: ecco a quanto ammontano.

La partecipazione al Festival di Sanremo non comporta alcun premio in denaro per il vincitore e per chi riesce a portare a casa altri premi. Allo stesso modo, tutti i partecipanti, non portano a casa un cachet ma un rimborso spese per tutte le spese effettivamente sostenuto durante la famosa manifestazione musicale. In vista di Sanremo 2026 che porterà nelle casse del Comune di Sanremo un milione e mezzo di Euro in più rispetto allo scorso anno, anche le case discografiche chiedono un rimborso spese maggiore per gli artisti. A parlare dell’argomento è stato Andrea Laffranchi durante il podcast “Pezzi di musica”.

“La discografia sta chiedendo da anni dei rimborsi più alti per gli artisti in gara. L’anno scorso c’è stato un incremento del 12%, un’artista ora viene rimborsato 62.000 Euro per la partecipazione da singolo al Festival di Sanremo, se gli artisti sono più di uno allora sono 62.000 Euro più 3.000 per ogni altro membro, come i Coma Cose che sono in due, 62.000 più 3.000. Le nuove proposte prendono 25.000. Il problema è che solo di note spese i costi sono più alti, portare in gara un big può costare dai 120.000 ai 150.000 Euro, tenendo fuori dai costi la produzione della canzone e tutto quello che c’è a monte)“.

Sanremo 2026: i grandi artisti dicono no?

Per le case discografiche, portare un artista al Festival di Sanremo, ad oggi, comporta una spesa importante che non viene sostenuta totalmente dal rimborso spese che l’evento garantisce agli artisti. Il problema si ripresenta anche per la serata dei duetti. Portare sul palco del Teatro Ariston artisti italiani e internazionali potrebbe rivelarsi davvero difficile proprio per il rimborso spese non altissimo.

Il grosso buco nero è la serata delle cover, lì i rimborsi sono 4.000 se chiami un artista italiano e 8.000 se contatti un personaggio internazionale. Se Toquinho per Gaia ha preso 8.000 Euro? Magari lui è stato magato molto di più dalla casa discografica, ma i rimborsi sono 8.000. Il tema è che la serata delle cover raramente ha un affaccio discografico, non è che i duetti poi vengono pubblicati automaticamente. È successo con Bresh e pochi altri, ma di solito tutto si ferma a quella serata. Non tutti i big trasformano quella collaborazione all’Ariston in brani registrati e pubblicati“.

