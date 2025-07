Si sta già iniziando a parlare del Festival di Sanremo 2026 e di come questa vola Carlo Conti potrebbe trasformare la kermesse ligure in qualcosa di completamente nuovo. Mai come quest’anno la storica manifestazione musicale risulta essere nell’occhio del ciclone a causa della possibile nuova location a causa delle tensioni con il TAR Liguria. In ogni caso, un’idea che sembra essere plausibile è quella di trasformare il festival in qualcosa di itinerante a partire da Viareggio alla Costiera Amalfitana.

Al momento, però, nulla è confermato e secondo quanto rivelato a FanPage Sanremo sarà blindato e relegato ancora al Teatro dell’Ariston. Dunque, fino al 2028 non ci sarà nessun rischio di vedere il festival da un’altra parte. Insomma, il caos è rimandato fra tre anni. Spuntano novità anche riguardo ai conduttori e sempre secondo quanto si legge nelle indiscrezioni, Carlo Conti condurrà anche Sanremo 2026, mentre Stefano De Martino sarà al timone del programma. Ma veniamo a una delle news più sconvolgenti sulla prossima edizione: pare che i big stiano abbandonando l’ondata dei ‘tormentoni estivi’ per portare sul palco solo veri e propri capolavori.

Sanremo 2026, i cantanti si concentrano solo sul festival

Negli ultimi anni, si sa, i cantanti di Sanremo hanno spesso puntato su canzoni estive andando quindi sul sicuro in termini di successo radiofonico. I tormentoni sono in genere molto orecchiabili e riescono ad entrare immediatamente nella testa delle persone e a trasformarsi in hit da ascoltare sotto il sole. Non quest’anno, dato che diversi cantanti stanno già scrivendo le prossime canzoni del Festival rinunciando a guadagnare da possibili brani di questo periodo. Nonostante questi rumor, non si sa ancora però chi potrà salire sul palco di Sanremo 2026, ma per il toto nomi abbiamo davanti ancora tanti mesi di tempo. In ogni caso, i cultori musicali sperano in un cambio di rotta rispetto al genere delle canzoni, che potrebbe tornare ad incarnare pienamente lo spirito dell’evento.