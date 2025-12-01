Carlo Conti, ai microfoni di RTL 102.5, rompe il silenzio dopo le polemiche per il cast di Big al Festival di Sanremo 2026: le parole del conduttore

Carlo Conti, le polemiche per il cast del Festival di Sanremo 2026

Il Festival di Sanremo 2026 ha finalmente il suo cast ufficiale dei Big in gara e l’annuncio è arrivato, come ogni anno, da parte del conduttore e direttore artistico. Carlo Conti si è ritagliato un piccolo spazio nel corso del TG1 delle 13.30 di ieri pomeriggio per, appunto, annunciare i nomi dei cantanti che gareggeranno il prossimo anno sul palco dell’Ariston.

Un cast variegato, tra storici nomi della canzone italiana e un’ampia rappresentanza delle più giovani generazioni e con tanti nomi sconosciuti ai più; e, anche per questo motivo, le decisioni del conduttore sono presto finite nel vortice delle polemiche sul web.

Molti l’hanno definito un cast debole e con pochi nomi altisonanti, altri si sono domandati chi fossero alcuni artisti dai nomi così sconosciuti. Le polemiche attorno Sanremo si rinnovano ogni anno e, a smorzare il caos che si è creato attorno a questo annuncio, ci ha pensato lo stesso Carlo Conti oggi nel corso di un’intervista a RTL 102.5.

Carlo Conti smorza le polemiche: “Big o non big, oggi è tutto relativo“

Intervistato all’interno di Non Stop News ai microfoni di RTL 102.5, Carlo Conti ha così spento le polemiche attorno alle sue scelte dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2026: “Big o non big è tutto relativo oggi come oggi, perché per esempio mia suocera non sa chi è Samurai Jay, ma sa chi è Patty Pravo. Viceversa magari c’è un ragazzino che non sa chi è Patty Pravo e conosce benissimo Aka7even“.

Il conduttore ne è convinto: “La forza di questi ultimi anni di Sanremo è stata mischiare e allargare il più possibile alle varie generazioni, mischiando quello più conosciuto da una generazione a quello meno conosciuto da un’altra e viceversa“.

Alla fine il concetto è lo stesso, ovvero che è la canzone che viene scelta poiché meritevole e degna di nota, indipendentemente dal nome e dalla fama dell’artista. E cita a questo punto il caso di Lucio Corsi, che ben ha impressionato nella scorsa edizione: “Era praticamente sconosciuto ai più e guardate che cosa è riuscito a fare e come ha rappresentato anche l’Italia all’Eurovision. Eppure, quando l’ho detto l’altro anno, molti hanno detto ‘Chi è?'”».