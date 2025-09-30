Carlo Conti ha preso una decisione drastica: non condurrà il Festival di Sanremo 2027. Chi lo sostituirà?

Bisogna saper dire no prima di saper dire di sì. I conduttori tv dovrebbero saperlo perché spesso arrivano a condurre programmi per anni e anni non mettendoci più l’energia e l’entusiasmo di un tempo. Carlo Conti condurrà Sanremo 2026, ma per quanto riguarda il prossimo non ne vuole più sapere né come conduttore né come direttore artistico. A svelarlo ci ha pensato lui stesso in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni.

Inoltre ha confessato il suo sogno di volere Vasco Rossi come superospite (quando Amadeus aveva vietato che i cantanti italiani venissero etichettati così, se volevano l’Ariston dovevano mettersi in gioco) e di condividere il palco con i suoi amici di sempre Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello, anche se come conduttori non lo farebbero mai, anche perché dovrebbero avere un’idea formidabile oppure niente.

Carlo Conti non condurrà Sanremo 2027: “Cinque mi sembra già un bel numero”

“Arrivare a cinque mi sembra già un bel numero” ha confidato Carlo Conti che così facendo ha detto chiaramente che Sanremo 2027 non lo condurrà. Quindi la Rai dovrà trovare un suo sostituto: opterà per Stefano De Martino, anche se non appare più quel campione di ascolti grazie ad Affari Tuoi, sconfitto ogni sera da La Ruota della Fortuna?

Tra l’altro negli ultimi giorni si è vociferato che la Rai avrebbe offerto un bel contratto a Paolo Bonolis tra cui dei Festival di Sanremo da condurre, pure insieme a Damiano David dei Maneskin. Comunque sia la prossima manifestazione canora sarà la prima senza Pippo Baudo vivo, uno che l’ha reso quello che è ancora oggi, per quanto riguarda i brani dei big arriverà il grosso in queste settimane e il conduttore di Tale e Quale Show ne ha già ascoltati più di un centinaio.

