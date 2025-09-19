Carlo Conti e il Festival di Sanremo 2026 scaldano i motori e svelano la data in cui saranno annunciati i nomi dei big.

Dopo il lungo braccio di ferro tra la Rai e il Comune di Sanremo, tutte le riserve sono state scelte con l’accordo che ha sancito la tregua e l’annuncio che il prossimo Festival si svolgerà a Sanremo, precisamente al Teatro Ariston, dal 24 al 28 febbraio 2026. Come è noto, alla guida del Festival ci sarà ancora Carlo Conti che, prima di pensare ai nomi da cui farsi affiancare per la conduzione, sta valutando le varie canzoni per scegliere i cantanti in gara. L’idea del conduttore toscano è quella di avere sul palco i grandi nomi della musica italiana ma anche gli artisti più giovani che, negli ultimi anni, hanno scalato le varie classifiche.

Un cast variegato, in grado di mettere d’accordo il pubblico adulto e quello più giovane è l’obiettivo di Conti che spera di riuscire nell’impresa realizzata nella scorsa edizione del Festival. Sul web cominciano a circolare i primi nomi ma soprattutto la data in cui saranno annunciati i big in gara.

Sanremo 2026: svelata la prima data importante

Come ogni anno, anche per il Festival di Sanremo 2026, i nomi dei cantanti in gara saranno annunciati alcuni mesi prima rispetto alla data dell’evento. Anche per Sanremo 2026, l’annuncio arriverà a dicembre, per la precisione il 7 dicembre 2025 quando Carlo Conti svelerà i nomi dei cantanti prenderanno parte alla nuova edizione del festival. L’annuncio arriverà durante l’edizione del TG1 delle 13:30.

Sono tanti i cantanti accostati al Festival. Secondo alcuni rumors, sul palco del Teatro Ariston, per la prima volta in gara, potrebbe esserci Tiziano Ferro ma non sono da escludere importanti ritorni come quelli di Patty Pravo, Blanco, Emma e Annalisa. Si vocifera anche della possibilità di vedere tra i cantanti in gara anche Matteo Bocelli, il figlio di Andrea Bocelli.

