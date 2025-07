Tra i probabili cantanti in gara tra i big al Festival di Sanremo 2026 potrebbe esserci anche il giudice di The Voice.

Chi saranno i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2026 come big? Nonostante manchino mesi all’inizio della nuova edizione del Festival, la domanda è tra le più gettonate sul web e sono tanti gli appassionati di musica che sperano di poter avere un cast con grandi nomi. A svelare quelli che potrebbero essere i primi nomi dei big è il portale Allmusicitalia che parla di Patty Pravo e i Ricchi e Poveri, ma anche di alcuni dei più giovani artisti della scena musicale italiana come Emis Killa, Capo Plaza, Baby Gang, Coez, Baby K, Big Mama, Boro.

Massimo Ranieri figli, il suo grande sogno resta vivo/ “Potrei essere un padre ideale”

Secondo il portale, tuttavia, potrebbero esserci sorprese come il ritorno di Tananai ma anche la presenza tra i big in gara di un nome famosissimo anche all’estero come Tiziano Ferro. Ai tanti nomi, inoltre, nelle ultime ore si è aggiunto anche quello di un giudice di The Voice.

Sanremo 2026: Arisa tra i big in gara?

Secondo quanto fa sapere Giuseppe Candela nella rubrica “c’è chi dice…” del settimanale Chi, pubblicata sul numero del magazine in edicola da mercoledì 9 luglio 2025, tra le cantanti che avrebbero voglia di tornare sul palco del Teatro Ariston spicca Arisa.

Massimo Ranieri, chi è la sua compagna Serena/ “Non fa parte del mio mondo, stiamo benissimo insieme”

“Un desiderio, quasi un’ossessione” – scrive Giuseppe Candela. “Arisa sogna un ritorno al Festival di Sanremo, l’ultima partecipazione in gara risale al 2021, poi solo esclusioni. Rosalba Pippa, questo il suo vero nome, tornerà nella giuria di The Voice ma ha già iniziato a lavorare per poter arrivare al Teatro Ariston nel 2026”, conclude Giuseppe Candela. Considerata una delle voci più belle della musica italiana, Arisa riuscirà a realizzare il suo sogno?