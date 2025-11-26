I probabili nomi dei cantanti che potrebbero essere in gara tra i big al Festival di Sanremo 2026.

Tra pochi giorni, Carlo Conti svelerà ufficialmente i nomi dei cantanti che saranno protagonisti del Festival di Sanremo 2026. L’annuncio arriverà domenica 30 novembre ma, in attesa di quel momento, sul web, continuano a circolare vari nomi. Tra gli artisti che avrebbero rifiutato l’invito e quelli che, invece, sarebbero pronti a tornare su un palco così importante come quello del Teatro Ariston, i nomi sono davvero tanti. Secondo le ultime indiscrezioni, Carlo Conti avrebbe ricevuto ben 250 candidature.

Fra i nomi che potrebbero partecipare ci sono quelli di La Niña, Anna Castiglia, Emma Nolde e Nada ma ci sarebbero anche artisti che potrebbero dire sì all’ultimo minuto sorprendendo il pubblico ma anche Carlo Conti che spera di portare sul palco dell’Ariston i grandi artisti.

Sanremo 2026: i nomi in bilico

Per il Festival di Sanremo 2026, in tanti, si aspettano alcuni grandi nomi. I primi che sono circolati sono quelli di Tiziano Ferro, Pooh, Annalisa ma anche Fabrizio Moro che ha appena pubblicato il suo nuovo album e che avrebbero rifiutato l’invito. Tuttavia, sul palco del Teatro Ariston, potrebbero tornare Elisa e Blanco ma si parla anche di Emma Marrone che sarebbe accolta con grande entusiasmo dai fan.

In bilico ci sarebbero anche Ermal Meta per il quale sarebbe un ritorno ma anche Tommaso Paradiso. All’ultimo minuto, inoltre, potrebbe decidere di mettersi nuovamente in gioco Marco Mengoni dopo l’ultima vittoria e la partecipazione da co-conduttore. Nulla, dunque, è certo: i nomi dono ancora tutti in bilico e, domenica 30 novembre, durante l’annuncio, potrebbero esserci delle interessanti sorprese.