Primo cantante di Sanremo 2026 già spoilerato? Tutti i segnali puntano a un famosissimo artista, web in fermento.

Siamo ancora ampiamente in anticipo sull’inizio di Sanremo 2026 ma già spuntano una valanga di indiscrezioni sui concorrenti del Festival più amato e importante d’Italia. In particolare, poco fa si è parlato su TikTok dell’ingresso di un Big molto particolare e i fan sono già scatenatissimi all’idea. Di chi stiamo parlando?

Tommaso Paradiso è diventato papà: è nata la figlia Anna/ La dedica della compagna Carolina Sansoni

La voce web riguarda la presenza di Tommaso Paradiso, ex leader e voce dei Thegiornalisti. L’indiscrezione è stata lanciata da Giusyindiretta, creator che ha pubblicato un video diventato virale in poche ore riguardante il tour 2026 del cantante dove all’interno ci sarebbe un vero e proprio indizio sulla sua partecipazione a Sanremo 2026. Tommaso Paradiso, infatti, ha pubblicato le date del tour che inizierà dal 22 aprile al 30 aprile, casualmente la settimana dopo il Festival. Sarà solo una mera coincidenza?

Sanremo 2026, Tommaso Paradiso adotta una strategia?

Ormai non si parla d’altro che dei possibili concorrenti di Sanremo 2026, e molti tra i Big che accettano di partecipare alla celebre kermesse ci sono senza dubbio coloro che hanno intenzione di approfittare della visibilità data dal Festival per promuovere i loro dischi e di conseguenza fanno partire i tour appena dopo. Bisogna però precisare che Tommaso Paradiso non è ancora stato nominato come concorrente ufficiale del Festival di Sanremo e che soprattutto, non avrebbe bisogno di questo tipo di strategie per andare sold out. Il cantante, infatti, continua a riempire i palazzetti nonostante la dolorosa divisione dei Thegiornalisti. C’è da dire che la data del tour rimane comunque particolare e sospetta, anche perchè il cantante non ha mai partecipato da solista alla gara, e chissà che Sanremo 2026 non possa essere un altro modo per affermarsi fuori dalla ex band!