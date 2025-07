Carlo Conti punta ad un cast stellare per il Festival di Sanremo 2026 e tra i tanti nomi dei big spunta anche quello di Tiziano Ferro.

Estate di lavoro per Carlo Conti che, tra una vacanza e un’altra, sta cominciando a lavorare alla prossima edizione del Festival di Sanremo. Dopo il successo ottenuto con Sanremo 2025, il primo di Conti dopo Amadeus, la Rai ha deciso di puntare ancora sul conduttore toscano che, per tutta l’estate, comincerà ad ascoltare le canzoni tra le quali scegliere quelle da portare in gara sul palco del Teatro Ariston. Tra i tanti big che potrebbero partecipare al Festival di Sanremo 2026 spunta anche quello di Tiziano Ferro che è stato ospite di Sanremo e che è uno degli artisti più seguiti dal pubblico italiano.

Ad ipotizzare quello che potrebbe essere il cast di Sanremo 2026 è il portale di musica Allmusicitalia che lancia una serie di nomi che vanno dai veterani della musica italiana e che hanno partecipato tante volte al Festival agli artisti più giovani.

Sanremo 2026: grandi ritorni al Festival?

Se Tiziano Ferro è il nome che scatenerebbe grande curiosità tra gli appassionati del Festival di Sanremo, LDA, Alex Wise, Aka7seven e Antonia sono quelli che, invece, scatenerebbero l’entusiasmo del pubblico più giovane arrivando direttamente da Amici. Sul palco dell’Ariston, per Sanremo 2026, potrebbero, poi, esserci importanti ritorni come quello di Tananai il cui successo è iniziato proprio dal palco del Festival.

Tra i tanti nomi, inoltre, spuntano anche quelli di Patty Pravo, Ricchi e Poveri e Sal Da Vinci ma anche Big Mama, Malika Ayane e Marco Masini. Curiosa anche la presenza di un figlio d’arte come Matteo Bocelli. Insomma, il cast del prossimo Festival di Sanremo potrebbe essere davvero stellare.