Spuntano i nomi dei primi papabili Big in gara al Festival di Sanremo 2026, come riporta Il Messaggero: da Blanco a Tiziano Ferro in coppia con Madame

Festival di Sanremo 2026: Tiziano Ferro in gara con Madame?

Nonostante il gran caldo di questi mesi e la stagione estiva che deve ancora volgere alla conclusione, non si fermano le indiscrezioni attorno alla nuova stagione televisiva. In attesa del gran ritorno dei programmi più amati in partenza da settembre, in queste settimane si è già iniziato a parlare del Festival di Sanremo 2026, la nuova edizione della kermesse musicale in onda il prossimo anno e con la conduzione e direzione artistica di Carlo Conti.

Attorno a Sanremo da sempre si scatena il toto-nomi: in attesa dell’ufficialità del cast dei Big in gara, che solitamente vengono comunicati attorno al mese di dicembre, già da ora circolano indiscrezioni sui papabili concorrenti che il conduttore selezionerà e che si esibiranno sul palco dell’Ariston nel periodo dal 24 al 28 febbraio 2026.

Nelle ultime ore è Il Messaggero a snocciolare alcuni nomi interessanti che potrebbero prendersi la scena, a cominciare da Tiziano Ferro. Il cantautore è dato già da tempo come papabile concorrente in gara e, alla sua prima storica partecipazione alla kermesse, potrebbe presentarsi in coppia con Madame.

Tiziano Ferro e Madame in coppia in gara al Festival di Sanremo 2026? Sarebbe un gran bel colpo per Carlo Conti, questo è quanto scrive Il Messaggero: “I due condividono etichetta e manager e insieme hanno inciso un pezzo che è nel cassetto di Ferro e che aspetta il momento giusto per essere tirato fuori“.

Ma non solo. La testata, infatti, cita anche altri nomi importanti della musica come il possibile ritorno di Angelina Mango che, dopo la vittoria nel 2024 con La Noia e il successivo periodo di pausa, potrebbe riprendersi la scena. Si parla anche dei ritorni di Blanco e di Alfa e, per la quota maschile, spuntano anche i nomi di Irama, Tommaso Paradiso, Caparezza e gli Zero Assoluto.

Sul fronte femminile, invece, tra le possibili artiste in gara potremmo trovare La Niña, Sarah Toscano, Levante, Mara Sattei e Myss Keta. E non mancheranno nemmeno nel 2026 i nomi storici della canzone italiana, come Patty Pravo e Bobby Solo, pronti a mettersi ancora una volta in gioco.