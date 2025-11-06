Elodie sarebbe pronta a tornare di nuovo a Sanremo: ecco la novità della possibile partecipazione della popstar

Anche quest’anno, pare che Elodie tornerà sul palco dell’Ariston. Ma, questa volta, non sarà da sola. Secondo le indiscrezioni lanciate da Gabriele Parpiglia, la cantante romana potrebbe partecipare a Sanremo 2026 in coppia con Rkomi, suo amico e collega, con cui ha già duettato nella hit “La coda del diavolo“. Un ritorno che promette di far parlare molto, perché il brano scelto “punta alla vittoria” ed sarebbe firmato da “una penna importante” del panorama musicale italiano, anche se il nome dell’autore resta ancora top secret.

Dopo diverse partecipazioni, dunque, pare che l’ex allieva di Amici voglia finalmente arrivare al primo posto della classifica, essendosi trovata sempre fuori dal podio. Anche Rkomi è reduce da un Festival dove, lo scorso anno, si è posizionato al penultimo post con “Il ritmo delle cose”. Di conseguenza, questa unione potrebbe rappresentare una rivincita importante per entrambi, dopo la delusione dell’ultima edizione.

Elodie torna a Sanremo? Una coppia inaspettata sul palco dell’Ariston

L’indiscrezione non è stata ancora confermata né dai diretti interessati né da Carlo Conti, ma il rumor si è già diffuso sui social, scatenando i fan. Tra l’altra, dopo la sua ultima apparizione a Sanremo, Elodie aveva dichiarato di voler tornare solo con una canzone “giusta”, capace di rappresentarla fino in fondo. Per questo, i suoi seguaci hanno grandi aspettative per questa presunta nuova collaborazione con Rkomi. Ad ogni modo, non resta che attendere le prossima settimane per scoprire se il gossip si rivelerà veritiero o meno.