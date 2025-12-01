Sanremo 2026, scatta la protesta dei telespettatori dopo l'annuncio di Carlo Conti al TG1. Il cast non convince addetti ai lavori, pesa l'assenza dei "big"

Oggi Carlo Conti ha fatto tappa al TG1 per il tanto atteso annuncio sui cantanti in gara. Tanti nomi attesi, grandi sorprese come la prima volta di Tommaso Paradiso, ma anche ritorni attesi, da Ermal Meta a Fedez e Marco Masini che saranno l’uno al fianco dell’altro. La lista però non sembra aver trovato troppi consensi da parte del pubblico, anzi, c’è chi evidenzia l’assenza di un vero big da diversi anni a questa parte.

Per intendersi, manca il pezzo pregiato, da Elisa a Giorgia, o un Marco Mengoni ma anche Ultimo, cantanti che potrebbero essere anche rimasti scottati dopo aver visto ad esempio i due sesti posti di Giorgia all’Ariston. “Un Sanremo deludente e senza big, tanta attesa per niente” si legge tra gli sfoghi spuntati sui social dopo l’annuncio di Conti al telegiornale.

Sanremo 2026, la fuga degli artisti e dei no: da Tiziano Ferro a Madame

I 30 artisti che si daranno battaglia al teatro Ariston dal 24 al 28 febbraio 2025 sono variegati, tra tanti debutti e un cast che sembra in grado di abbracciare più generazioni. Dai vari Raf e Francesco Renga alle nuove leve, Leo Gassmann e Serena Brancale, ma anche la seconda attesa volta di Sal Da Vinci, Ermal Meta, Levante.

Un cast diverso per l’ultima volta di Carlo Conti al Festival e che sembra in linea con le ultime edizioni, seppur manchi la ciliegina sulla torta. Attesa però per Tommaso Paradiso, alla prima volta all’Ariston e che sembra pronto a sfornare una delle sue versioni migliori. Il Messaggero nei giorni scorsi ha parlato di una fuga dei Big da Sanremo, da Emma a Tiziano Ferro, passando per Madame, Alfa, Elisa e Angelina Mango.

