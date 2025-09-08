Come saranno le Nuove Proposte di Sanremo 2026: ecco tutti i dettagli

Dopo l’accordo tra il Comune di Sanremo e la Rai per il Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti ha iniziato a svelare i primi dettagli su quello che vedremo a febbraio sul palco dell’Ariston. Il conduttore ha infatti pubblicato il regolamento delle Nuove Proposte e, anche quest’anno, i giovani artisti in gara saranno quattro, esattamente come nell’edizione precedente. Il percorso per arrivare alla competizione vera e propria passa ancora una volta da Sanremo Giovani 2025, aperto a cantanti tra i 16 e i 28 anni.

Gli aspiranti concorrenti dovranno inviare i propri brani alla Commissione musicale: da lì saranno selezionati almeno 30 artisti che accederanno alle audizioni dal vivo a Roma. Dopo questa fase, i nomi verranno ridotti a 24, ai quali si aggiungeranno 2 artisti scelti da Area Sanremo. Infine, saranno loro a contendersi i quattro posti disponibili sul palco più famoso d’Italia. Il regolamento è già online sul sito della Rai e le domande si possono inviare fino al 15 ottobre 2025. Dopo le audizioni, poi, si passerà alla scrematura finale e soltanto quattro artisti avranno il via libera per Sanremo.

Sanremo 2026: come funzioneranno le Nuove Proposte

Le tappe delle Nuove Proposte si divideranno quindi in: candidature, prima selezione, audizioni live, scelta dei 24, aggiunta dei 2 di Area Sanremo e, infine, proclamazione dei 4 che saliranno sul palco. Inoltre, la presenza di Area Sanremo, confermata anche quest’anno, garantisce che il concorso resti aperto a tutti, anche fuori dai circuiti più noti. Carlo Conti, dal canto suo, ha voluto sottolineare che, al di là dei big che fanno notizia, i Giovani restano “linfa vitale” del Festival. Difatti, non a caso, la Rai ha deciso di mantenerne la presenza fissa, senza ridimensionarla. A questo punto, non resta che attendere per capire quali artisti giovani si vedranno a Sanremo 2026.