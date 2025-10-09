Spunta un'indiscrezione clamorosa su Sanremo 2026: sul palco del Teatro Ariston, accanto a Carlo Conti, potrebbe esserci Giorgia.

Mancano sempre meno mesi sul Festival di Sanremo 2026 che vedrà sul palco del Teatro Ariston, in qualità di direttore artistico e padrone di casa, ci sarà ancora Carlo Conti. Il conduttore toscano è attualmente a lavoro per selezionare le canzoni da portare in gara che saranno annunciate a dicembre al Tg1. “Ascolto i pezzi quando sono in treno, in auto, nel traffico e quando accompagno mio figlio a scuola. I primi ascolti li faccio senza cuffie, a volume basso. La lista completa la dirà tra circa due mesi in diretta al Tg1, così come ho fatto l’anno scorso“, ha detto Carlo Conti che ha già ascoltato 100 canzoni.

Il lavoro di Carlo Conti, tuttavia, non è limitato alla scelta delle canzoni, ma anche a quella della squadra che lo affiancherà nel corso delle varie serate e tra i tanti nomi spunta anche quello di una big della musica italiana come Giorgia.

Sanremo 2026: l’indiscrezione su Giorgia all’Ariston come co-conduttrice

Stando a quello che Gabriele Parpiglia ha rivelato nella sua rubrica Chicchi di Gossip, Carlo Conti vorrebbe Giorgia come co-conduttrice del Festival di Sanremo 2026. Al momento, tuttavia, Giorgia, impegnata alla conduzione di X Factor 2025, non avrebbe detto sì.

“Conti vuole Giorgia! I rumors sono insistenti: per il prossimo Festival della Canzone Italiana Carlo Conti vorrebbe al suo fianco Giorgia, che a X Factor ha superato brillantemente l’esame da conduttrice. Lei al momento tentenna, ma resta la prima scelta“. Dopo aver incantato tutti con la sua voce, Giorgia tornerà all’Ariston come co-conduttrice? I fan lo sperano.