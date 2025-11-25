Sanremo 2026 in crisi: sempre meno nomi solidi nel cast, ecco cosa starebbe pianificando Carlo Conti

Sanremo 2026 sembra già partire col piede sbagliato. Il motivo? A differenza degli scorsi anni, pare non ci siano grandi nomi in lista per salire sull’Ariston il prossimo febbraio. Difatti, diversi artisti rinomati della musica italiana stanno infatti tirando il freno e rinunciando al Festival, lasciando Carlo Conti con sempre meno scelte. Tra chi ha già detto no ci sono Tiziano Ferro, Annalisa e Angelina Mango, che spiegano di non aver ancora trovato il brano giusto o di voler prendersi una pausa.

A questo si aggiunge anche Giorgia che, dopo la mancata vittoria dello scorso anno, ha comunque smentito la sua partecipazione. A quanto pare, la situazione è diventata un vero e proprio rompicapo per il direttore artistico, che inizialmente puntava a un cast che mixasse nomi solidi con nuove generazioni. Tuttavia, i “colossi” sembrano essersi defilati uno dopo l’altro. Allo stesso tempo, anche alcuni artisti giovani hanno smentito la loro partecipazione, tra cui Luk3, grande protagonista dell’ultima stagione di Amici.

Sanremo 2026: Carlo Conti in crisi, perché

Sul fronte della preparazione, la tensione pare essere quindi palpabile. Tra l’altro, l’annuncio ufficiale dei Big è in ritardo e i rumor continuano a susseguirsi, ma con molte smentite pesanti. Al tempo stesso, secondo le anteprime di alcuni media, Conti starebbe cercando di salvare il cast puntando su nomi emergenti e possibili nuove coppie artistiche. Insomma, Sanremo 2026 non sembra essere un’edizione diversa dalle ultime, con meno certezze e personaggi solidi, ma con lo stesso spirito di una volta, ovvero volto a lanciare nomi emergenti destinati a diventare artisti di punta del panorama italiano.