Cantanti Sanremo 2026, Carlo Conti sogna il super colpo Tiziano Ferro: possibili ritorni di Blanco e Angelina Mango

Lavori in corso per Carlo Conti verso il nuovo Festival di Sanremo, l’edizione 2026 della kermesse chiudere un cerchio, almeno per quanto riguarda il conduttore toscano, al suo quinto mandato come presentatore e direttore artistico della rassegna musicale. Per Carlo Conti sarà tempo di grandi scelte, con le valutazioni e soprattutto l’ascolto delle canzoni già scattato, la grande idea del padrone di casa è quella di portare per la prima volta in gara Tiziano Ferro. L’artista festeggerà i suoi 25 anni di carriera nei prossimi mesi e l’Ariston potrebbe essere una tentazione davvero forte. L’artista, secondo il quotidiano romano Il Messaggero, si esibirà in un duetto in coppia con Madame, i due avrebbero nel cassetto una canzone bomba che avrebbe tutte le carte in regola per contendersi la vittoria finale della kermesse.

Tra i possibili cantanti di Sanremo 2026 potrebbero figurare anche altri nomi importanti della scena italiana, come Blanco, Caparezza, Zero Assoluto, Alfa, Patty Pravo e Bobby Solo. Sicuramente ne vedremo delle belle.

Sanremo 2026, omaggio a Pippo Baudo: Carlo Conti e la Rai hanno già deciso

La scomparsa di Pippo Baudo ovviamente ha lasciato un vuoto incolmabile anche nella memoria dei tanti fan del Festival di Sanremo, condotto per ben 13 edizioni dal conduttore siciliano venuto a mancare pochi giorni fa.

Il Messaggero rivela che nella prossima edizione della kermesse musicale è già previsto un omaggio in memoria di Pippo Baudo, non è ancora chiaro come e con quale modalità, ma quello che è certo è che ci sarà spazio per un omaggio davvero speciale e ci aspettiamo anche commovente. Nei prossimi mesi sicuramente sapremo tutto con ancora più dettagli a fare da contorno.