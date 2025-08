Settimana decisiva per il Festival di Sanremo 2026: ci cerca l'accordo tra la Rai e il Comune ligure mentre alcune città sono pronte ad ospitare lo show.

Non è stato ancora trovato l’accordo tra la Rai e la città di Sanremo e, nonostante manchino ancora diversi mesi alla messa in onda del Festival, i vertici di viale Mazzini avrebbero posto un ultimatum al comune ligure chiedendo di trovare un accordo entro la fine di questa settimana. A scatenare tutto sarebbero state alcune richieste del Comune di Sanremo che la Rai non avrebbe alcuna intenzione di accettare. La situazione è abbastanza tesa ma la Rai non sembra avere alcuna intenzione di aspettare ancora.

Nonostante manchi ancora tempo a febbraio, la Rai ha l’esigenza di capire se la prossima edizione del Festival si svolgerà o meno al Teatro Ariston di Sanremo per cominciare ad organizzare quello che è l’evento televisivo e musicale più atteso ogni anno.

Sanremo 2026: le città che vorrebbero ospitare il Festival

La Rai sta aspettando una decisione del Comune di Sanremo sperando di trovare un accordo per organizzare l’edizione 2026 del Festival sempre al Teatro Ariston. Dall’altra parte, anche il comune ligure spera di trovare un accordo perché in termini economici e d’immagine sarebbe una grave perdita vedere il Festival traslocare in un’altra città.

Nel frattempo, la Rai starebbe valutando altre città in cui potrebbe essere organizzato il Festival, Al momento, la città in pole sarebbe Torino perché piò contare sulla presenza di studi Rai perché essendo stati già utilizzati per l’Eurovision Songo Contest sono stati già collaudati per i grandi eventi. Tuttavia, altre città sarebbero pronte ad accogliere la grande macchina organizzativa del Festival e queste città, secondo quanto fa sapere Il Messaggero, sono: Jesolo, Riccione, Messina, Gallipoli, Taranto e tante altre.

