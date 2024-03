Sanremo 2026 in onda su Mediaset con Amadeus alla conduzione/ La ‘clamorosa’ ipotesi di Dagospia

Pier Silvio Berlusconi, non solo Amadeus per il futuro di Mediaset: anche Sanremo!

Il Festival di Sanremo è spesso è volentieri al centro dell’attenzione mediatica per tutte le dinamiche che girano intorno alla competizione canora. Il nome più chiacchierato degli ultimi mesi è senza dubbio Amadeus che con l’edizione 2024 ha concluso il suo impegno quinquennale con la kermesse, godendosi gli applausi di pubblico e addetti ai lavori. Stando a quanto riporta Dagospia, per il conduttore e non solo potrebbe aprirsi un particolare scenario con la complicità delle reti Mediaset.

Pare infatti che Pier Silvio Berlusconi sia interessato all’idea di poter portare in Mediaset proprio Amadeus, in scadenza di contratto con la Rai. L’eventuale ‘colpo’ di telemercato – spiega il portale – potrebbe far parte di una strategia ancora più ambiziosa e che riguarderebbe l’edizione 2026 del Festival di Sanremo.

Sanremo 2026 con Amadeus al timone su Mediaset: la ‘suggestione’ si realizzerà?

Come spiega Dagospia, il marchio “Sanremo” non appartiene alla Rai; il vincolo contrattuale è dunque rinnovato ciclicamente e l’ultima firma ha legato la kermesse all’azienda fino al 2025. Ciò vuol dire che a partire dall’anno successivo Pier Silvio Berlusconi potrebbe tentare il colpaccio, ovvero provare a soffiare il Festival di Sanremo alla rete che storicamente ha sempre curato la realizzazione.

In uno scenario così clamoroso, Pier Silvio Berlusconi per il 2026 potrebbe assicurarsi il doppio-colpo Amadeus più il Festival di Sanremo. Ovvero un abbinamento che negli ultimi 5 anni ha dato garanzie di successo e risonanza mediatica, con un ovvio tornaconto dal punto di vista economico. Inoltre, sempre Dagospia aggiunge come le prossime settimane potrebbero essere cruciali anche per il destino di format e protagonisti che attualmente primeggiano a Mediaset. Pier Silvio Berlusconi – secondo il portale – farà affidamento sui numeri in termini di share per decidere le sorti di chi dovrà rimanere e chi invece salutare l’azienda.

