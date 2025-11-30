Aka7Even conferma la gaffe del TG1: “Hanno mostrato un altro al posto mio”. Web in rivolta

Aka7even è intervenuto sui social confermando di essere stato vittima di una gaffe da parte del Tg1 durante l’annuncio dei Big di Sanremo 2026. Cos’è successo? La clamorosa gaffe è avvenuta oggi 30 novembre mentre Carlo Conti annunciava i nomi dei 30 artisti in gara ma una volta arrivato al duetto di Aka7even e LDA è successo l’inaspettato: la foto mostrata era quella di un altro cantante.

Subito il rapper si è riversato sui social scrivendo: “Non mi ricordavo così”, facendo notare che i grafici hanno messo Stefano Scala – attore – al suo posto. Anche quest’ultimo ha condiviso nelle sue storie l’incidente, commentando ironicamente “Sì ragazzi sono a Sanremo!“.

Sanremo 2026, Aka7Even e gli altri concorrenti

Ricapitolando, gli artisti in gara saranno: Arisa, Bambole di Pezza, Chiello, Ditonellapiaga, Fedez e Marco Masini, Fulminacci, Leo Gassmann, Luchè, Malika Ayane, Raf, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Sayf, Serena Brancale, Tredici Pietro, Tommaso Paradiso per i primi quindici annunciati. E ancora, Dargen D’Amico, Eddie Brock e Patty Pravo, Elettra Lamborghini, Enrico Nigiotti, Ermal Meta, Francesco Renga, J-Ax, LDA e Aka7Even, Levante, Mara Sattei, Maria Antonietta e Colombre, Michele Bravi, Nayt.

“Ragazzi mi dovete dire chi è quella persona messa al posto mio? Non sono io, mi dovete dire chi è“, ha detto Aka7even, mentre l’attore Stefano Scala ha continuato a scherzare dopo la notizia del Tg1: “Andiamo insieme Aka7even”, svela, “Si, sono pronto per Sanremo 2026. Il duro lavoro ripaga sempre. Credete nei vostri sogni, forza Sanremo“.

