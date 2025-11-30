Sanremo 2026, chi saranno le co-conduttrici: sogno Laura Pausini, idee Maria De Filippi e Samira Lui
E’ tempo di annunci per Carlo Conti, che fa irruzione al TG1 del 30 novembre 2025 per svelare i nomi dei concorrenti in gara al Festival di Sanremo. Per Conti è tempo di alzare il sipario sulla kermesse musicale che inizierà ufficialmente il 24 febbraio e si concluderà il 28, nella consueta finestra dal martedì al sabato. Alla lista dei cantanti in gara a Sanremo 2026 seguirà anche un annuncio riguardo alle co-conduttrici, anche se per il momento non è dato sapersi con certezza chi sarà al fianco del conduttore toscano nel suo ultimo viaggio all’Ariston.
Crescono sempre di più le possibilità di vedere Samira Lui sul prestigioso palco sanremese, ma Conti starebbe pensando anche a due nomi extra-lusso per il Festival: Maria De Filippi (con la quale ha già co-condotto Sanremo nel 2017) e Laura Pausini. Niente gara canora per la cantante, che però potrebbe tornare all’Ariston da valletta del padrone di casa. Da non escludere sorprese però, visto che Conti dopo e Amadeus ancora prima di lui ha sparigliato le carte lo scorso anno portando nomi spiazzanti al suo fianco.
Sanremo 2026 conduttrici, Laura Pausini vuole il posto fisso
Un nome che starebbe scaldando particolarmente l’ambiente in vista del Festival di Sanremo 2026 è quello di Laura Pausini. La cantante romagnola si sarebbe detta pronta ad accettare il ruolo di co-conduttrice, a patto di essere però l’unica e non solamente per una sera. A svelarlo è stato il settimanale Nuovo TV:
“Le ultime voci insinuano che la star romagnola sarebbe pronta ad affiancare il conduttore addirittura per tutte le cinque serate, a patto però di essere l’unica primadonna sul palco accanto al conduttore del Festival”.