Quanto guadagnano i cantanti che partecipano al Festival di Sanremo? Ecco tutti i dati sul cachet degli artisti in gara

Ogni anno, quando arriva Sanremo, scatta sempre una domanda: ma quanto vengono pagati i cantanti in gara? Fino all’anno scorso la cifra nota si aggirava intorno ai 63mila euro, ma era ormai considerata insufficiente per coprire le spese di viaggio, vitto e alloggio nella Riviera dei Fiori per l’intera durata della manifestazione. Dunque, dopo qualche protesta da parte delle etichette e diversi incontri con l’organizzazione, la Rai ha deciso di concedere un aumento del 20%. Di conseguenza, come riportato da Davide Maggio, il rimborso complessivo è arrivato a 75mila euro per ogni artista.

Nel nuovo accordo, poi, sono inclusi anche compensi extra per la partecipazione obbligatoria a Domenica In, trasmessa in diretta dall’Ariston il giorno dopo la finale, e per Sanremo Giovani, che si tiene a dicembre e dove gli artisti presentano i brani che poi porteranno in gara. Ma, non è finita qui. A completare il pacchetto economico arrivano anche bonus per la serata delle cover: 4mila euro nel caso di un ospite italiano e 8mila euro se l’artista decide di duettare con un nome straniero o con un gruppo.

Svelato il cachet degli artisti in gara a Sanremo: i dettagli

Infine, per le band, invece, resta confermato un supplemento di 3mila euro per ogni componente extra, così da bilanciare le spese più alte legate ai musicisti. Diverso il discorso per le Nuove Proposte, che continueranno a ricevere un rimborso più contenuto di 25mila euro, ma sempre con 3mila euro per ogni membro nel caso di gruppi. Con questo accordo si chiude quella che molti addetti ai lavori avevano ribattezzato la “guerra dei rimborsi“, una battaglia che i discografici consideravano cruciale per garantire una partecipazione sostenibile al Festival di Sanremo.