Ad appena quattro giorni di distanza dalla chiusura di una delle edizioni più seguite ed apprezzate dal pubblico, è già il momento di iniziare la programmazione del Festival di Sanremo 2026 e come sempre accade in questo periodo il primissimo pensiero va a chi sarà messo alla guida della prossima kermesse sanremese; mentre in realtà la prossima edizione sembra essere permeata da una serie importante di dubbi a partire da quella che è sempre stata una certezza, ovvero le date in cui si svolgerà Sanremo 2026 in un periodo – quello dei primi 10 giorni di febbraio, tradizionalmente associati alla kermesse – che porterà nel nostro bel paese anche le Olimpiadi invernali a Milano e Cortina.

Emis Killa, la verità su Sanremo 2025: "Vi dico perchè mi sono ritirato"/ "Ecco chi mi è piaciuto di più"

Partendo dal principio, prima di arrivare alle date del prossimo Sanremo 2026 vale la pena ricordare che attualmente la conduzione – secondo i vertici della programmazione Rai – dovrebbe essere affidata allo stesso Carlo Conti che si è portato (quasi) a casa il recordo di ascolti; mentre il noto conduttore ha preferito tenersi più sul vago, dicendosi pronto a prendere le redini della direzione artistica, ma ipotizzando di affidare la presenza scenica sul palco dell’Ariston ad un altro big dello spettacolo italiano: tutto in divenire e tutto in dubbio perché per ora è certamente ancora presto per definire un percorso chiaro e preciso a distanza di un anno.

Olly/ Dopo la vittoria a Sanremo 2025: "Voglio diventare la versione migliore di me stesso"

Tutte le incognite su Sanremo 2026: dalla gestione in mano alla Rai al probabile anticipo delle date a gennaio dell’evento

D’altra parte, in gioco per il Festival di Sanremo 2026 c’è anche la gestione in mano alla Rai dato che solo recentemente il Tar ligure ha definito illegittimo l’appalto diretto chiedendo che dalla prossima edizione si proceda ad un concorso pubblico tra le varie emittenti che desiderano partecipare – certamente Mediaset, ma anche Discovery ed ipoteticamente Sky -: la tv pubblica non è stata con le mani in mano e mentre attende l’esito del ricordo mosso al Consiglio di Stato ha anche ipotizzato di mettere sul banco un nuovissimo accordo con il Comune di Sanremo alzando la posta (ovviamente economica) in gioco.

Clara elogia Fedez dopo Sanremo 2025/ “Lo aspettavano al varco, ma l’ha messo in cul* a tutti”

Da ultimo – venendo al punto di partenza di questo articolo – non manca neppure da sciogliere l’importante rebus delle eventuali date di Sanremo 2026 dato che dal 6 al 22 febbraio (infatti) sono state programmate le Olimpiadi invernali Milano-Cortina che rischiano di entrare in conflitto con uno degli eventi più clamorosi dal punto di vista mediatico, ‘rubandogli’ ascolti o perdendo nella gara Auditel: l’ipotesi più accreditata potrebbe essere quella di anticipare la kermesse alla fine di gennaio – con gli ovvi tempi organizzativi leggermente più stretti – in modo da non sovrapporsi neppure alla Champions; mentre c’è anche chi parla degli ultimissimi giorni di febbraio in modo da tappare il buco tra le Olimpiadi e le Paralimpiadi che saranno dal 6 al 15 marzo.