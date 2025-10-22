Spuntano nuove indiscrezioni sul Festival di Sanremo 2026 a cui potrebbe partecipare Renato Zero in qualità di super ospite.

Mancano ancora diversi mesi al Festival di Sanremo 2026 ma Carlo Conti sta già lavorando al cast dei cantanti in gara che sarà annunciato a dicembre. Il conduttore toscano, tuttavia, oltre ad essere occupato nella selezione delle canzoni, sta pensando anche ai vari ospiti da portare sul palco del Teatro Ariston e ai nomi da cui farsi affiancare nella co-conduzione. Tra i nomi più gettonati per affiancare Conti a Sanremo 2026 ci sono quelli di due amici storici come Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello.

Arisa, confessione choc: "Amore tossico? Mi è capitato"/ "Proposto brano per Sanremo 2026, sarebbe un sogno"

Quest’ultimo lo affianca già a Tale e Quale show dove fa parte della giuria insieme ad Alessia Marcuzzi e Cristiano Malgioglio e lo stesso Pieraccioni è già stato ospite dell’edizione in corso. Secondo alcuni rumors, il trio toscano potrebbe ritrovarsi insieme sul palco del Teatro Ariston.

Sanremo 2026: chi saranno gli ospiti

Come ogni anno, anche per il Festival di Sanremo 2026, c’è grande attesa per i nomi degli ospiti che saranno all’Ariston nel corso delle cinque serate. Anche nel 2026, l’intenzione dovrebbe essere quella di dare risalto ai grandi big della musica italiana. Il nome a cui Carlo Conti starebbe prepotentemente pensando è quello di Renato Zero, acclamatissimo durante la sua recente partecipazione a Ballando con le stelle 2026 come ballerino per una notte.

Samira Lui co-conduttrice al Festival di Sanremo 2026?/ "Carlo Conti punta al colpo grosso": il rumor

Per il momento, tuttavia, si tratta di indiscrezioni non confermate. Per i primi annunci ufficiali, infatti, sarà necessario aspettare qualche mese. A dicembre, infatti, oltre ai nomi dei big in gara, Conti potrebbe svelare qualche nome di co-conduttori e ospiti.