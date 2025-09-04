Il Festival di Sanremo 2026 resterà in Liguria dopo l'accordo trovato tra la Rai e il comune ligure dove l'Ariston si trova. Ecco cos'è successo

I telespettatori possono tirare un sospiro di sollievo, o meglio, gli italiani in generale. Il Festival di Sanremo 2026, dopo giorni di incertezza e numerose voci su possibili spostamenti, resterà infatti nella cittadina ligure dove è nato e diventato un’istituzione nel mondo della musica italiana, affermandosi come la kermesse musicale più importante. La notizia di un accordo tra il comune e la Rai arriva dopo settimane di grande preoccupazione da entrambe le parti, in cui si era parlato di un possibile spostamento a causa di una stretta di mano che tardava ad arrivare.

La Rai lo ha fatto sapere nella giornata di ieri con un comunicato ufficiale, nel quale si legge: “(…) è stato raggiunto l’accordo tra Comune di Sanremo e Rai”. Parole, quelle che si leggono nel comunicato, che hanno fatto tirare un sospiro di sollievo a tanti italiani, molto affezionati al festival e al fatto che questo continui a svolgersi a Sanremo.

Sanremo 2026, accordo tra Comune e Rai: i termini

A dialogare con la città di Sanremo sono stati diversi dirigenti Rai, tra cui Francesco Spadafora, direttore affari legali e societari. I dirigenti della Rai hanno incontrato il sindaco Alessandro Mater e due assessori, oltre che componenti della commissione tecnica di valutazione. L’accordo, dunque, permette di confermare il sodalizio anche per l’anno 2026. Si tratta senza dubbio di una bella notizia per la Rai ma anche per lo stesso comune di Sanremo che da più di settant’anni trova lustro e popolarità nello stesso Festival, legato inevitabilmente al nome della città e viceversa.

A svelare qualche dettaglio in più sull’accordo tra Rai e il comune è stato il Sole 24 Ore: il punto d’incontro trovato sarebbe valido per tre anni, con possibilità di rinnovo per altri due. Sanremo 2026 sarà la prima senza Pippo Baudo, dunque già di per sé si tratterà di un concorso speciale che sicuramente prevederà numerosi momenti per ricordare il signore della televisione italiana che ha legato il suo nome a Sanremo. Il Festival è in programma dal 24 al 28 febbraio del 2026 e, fortunatamente, si terrà a Sanremo.