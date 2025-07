Sanremo 2026 gela i tormentoni: i cantanti rinunciano all’estate per puntare tutto sul palco dell’Ariston.

Avete notato che quest’estate è scarna di tormentoni? Ebbene, pare essere tutta colpa di Sanremo 2026. Il prossimo Festival, infatti, non immune dalle polemiche, sta creando tantissime aspettative nei confronti del pubblico che vuole assistere ad una kermesse fatta a puntino. Forse, è anche un modo per dimostrare che Sanremo città merita questa manifestazione vista la possibilità che venga cambiata la sede dello svolgimento. In ogni caso, fino al 2028 la città ligure ospiterà come sempre l’evento canoro. Ma torniamo a noi.

Sanremo 2026, cambia tutto: i big rinunciano ai tormentoni estivi/ "Impegnati in capolavori assoluti"

Non è più tempo di “Sess0 e Samba“, “Mille” con Fedez e una scatenatissima Orietta Berti, Amore e Capoeira e tanti altri tormentoni estivi. In questa stagione tutto tace, la radio riporta gli scorsi brani senza farci sentire qualcosa di nuovo tranne qualche hit spagnoleggiante come sempre accade. E se i cultori della musica non commerciale esultano, chi aspetta di ballare sulla spiaggia si sta chiedendo come mai gli artisti non stiano pubblicando le loro canzoni estive. Pare che siano tutti impegnati per creare un vero e proprio capolavoro per Sanremo 2026.

Sanremo 2026: chi sono i big in gara?/ Spunta anche il nome del giudice di The Voice

Sanremo 2026, Carlo Conti vuole musica per bene? Le ipotesi sul prossimo Festival

“Nell’estate musicale del 2025 si percepisce un silenzio strano. Non un’assenza di musica, ma un’attesa. Quasi un respiro trattenuto”. Così riporta La Stampa, che ha spiegato come gli hitmaker si stiano tenendo caldi e pronti per Sanremo 2026. “L’obiettivo è uno solo: arrivare con il pezzo giusto al momento giusto. La meta è Sanremo 2026“, si legge. Insomma, i cantanti stanno tenendo il meglio per il palco di Sanremo 2026, che sarà condotto ancora una volta da Carlo Conti, il quale pare essere molto puntiglioso nel scegliere i brani, in modo tale da creare una manifestazione canora degna di essere ricordata.