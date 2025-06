Finalmente potremmo rivedere Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni al Festival di Sanremo 2026. Il celebre trio toscano, che ormai da qualche tempo non calca il palco dell’Ariston pare essere pronto per ritornare a far ridere il pubblico insieme a Carlo Conti (sempre che quest’ultimo venga riconfermato come conduttore). In un’intervista a Il Messaggero, Panariello ha risposto che l’idea per la prossima kermesse è quella di far ridere moltissimo il pubblico: “Ma se dobbiamo andare a Sanremo solo per fare gli amichetti di Carlo, no. Quel palco è una brutta bestia”, dice.

Dunque, lui e Pieraccioni devono avere in mano sketch di qualità prima di partecipare a Sanremo 2026, cosa fondamentale per la buona riuscita del loro lavoro. Oltretutto, Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello hanno rivelato il perchè della loro assenza nella scorsa edizione, raccontando che tornare insieme a Carlo Conti sarebbe stato troppo scontato per il pubblico e che si sarebbero trovati schiacciati dai paragoni con Fiorello e Amadeus. Pare che il conduttore non sopporti i paragoni e che quindi sia stato meglio evitare del tutto la loro presenza nel programma.

Pieraccioni, Panariello e Conti: quand’è l’ultima volta che li abbiamo visti insieme in televisione

“Perché non erano con me a Sanremo 2025? Il legame d’amicizia con Pieraccioni e Panariello è talmente forte che supera il rapporto professionale”, aveva spiegato Carlo Conti riguardo allo scorso anno, “So che non era il momento di Sanremo e non gliel’ho chiesto. Anche senza dirci niente, sappiamo tutto”. Sono ormai due anni che il celebre trio non si mostra insieme in televisione. L’ultima volta risale a Forte e Chiara, programma Rai dove tutti e tre gli amici toscani hanno partecipato come ospiti. Dopo due anni li potremmo rivedere ancora sul palco dell’Ariston con un Sanremo 2026 tutto nuovo e pieno di parentesi comiche indimenticabili.