Sanremo, rottura sfiorata con la Rai, Festival in stand-by: si cerca un accordo, ma il piano B è già sul tavolo. Cosa potrebbe succedere.

Continua ad essere in bilico il Festival di Sanremo dato che i rapporti tra Rai e il Comune della città si stanno facendo sempre più difficili. Negli ultimi mesi le cose sono nettamente peggiorate tanto che l’Azienda pubblica ha già pensato a dove potrebbe essere trasferito l’evento canoro più famoso d’Italia citando alcune città come Rimini, Viareggio (gettonatissimo), Milano, Torino ma anche la bellissima Costiera Amafitana.

Sfera Ebbasta ha una nuova fidanzata?/ Esplode il gossip dopo l'addio a Angelina Lacour

Il caos vero e proprio è avvenuto però la scorsa settimana quando il Comune e Rai si sono scontrati durante una riunione nella quale è emerso che l’1% dei ricavi dati dalla pubblicità dovrebbero rimanere in Liguria. Ecco cosa si è detto (discorso riportato da Il Sole 24 Ore): “Le condizioni sono state ritenute inaccettabili. Dopo la riunione c’è stata una telefonata, in cui il comune è stato informato che entro il 1 agosto la Rai deciderà cosa fare e che già nel 2026 potrebbero dire addio a Sanremo e dare vita al Festival della Canzone Rai. La tensione è altissima e il rischio strappo è sempre più concreto“.

Elio de Le Storie Tese: “Tormentoni estivi? Hanno rotto i co…”/ Poi racconta di un piccolo incidente

Sanremo e Rai ai ferri corti? Decide tutto l’azienda pubblica: “Forse ci sarà un Festival itinerante“

Ormai pare chiaro che Sanremo e Rai si trovano in una fase di tensione senza eguali anche se torna un po’ di speranza sui rapporti tra l’assessore turismo e la televisione pubblica. Adnkronos racconta infatti che dopo una riunione informale si respira finalmente un clima tranquillo e di grande ottimismo e che quindi cresce la speranza di arrivare ad un accordo. “La fase negoziale sta procedendo in modo positivo e confidiamo di definire a breve”, ha fatto sapere il Sindaco di Sanremo, forse arreso al fatto che sta volta il potere è pienamente di Rai. Infatti, l’Azienda non ha ancora ‘messo via’ l’ipotesi di creare un Festival itinerante, anzi, se non si giungerà ad un accordo soddisfacente potremmo vedere una kermesse che si sposterà per tutta l’Italia.