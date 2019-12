Sanremo Giovani 2019/ Diretta e finalisti: l’augurio del sindaco Biancheri

SANREMO GIOVANI 2019 DIRETTA FINALE

È Amadeus a inaugurare la conferenza stampa di presentazione di Sanremo Giovani 2019, la cui finale andrà in onda stasera alle 21.25 su Rai 1. Il direttore artistico del Festival dei ‘big’ dichiara di avere un occhio di riguardo per i giovani in gara (anche) in questo concorso. “Quando mi hanno chiamato per dirmi che sarei stato il direttore artistico il mio primo pensiero sono stati i giovani”, ha spiegato il conduttore. “Amo la musica, per me è fondamentale. Volevo ripartire dai giovani, riportarli sul palco dell’Ariston. Negli ultimi due anni di Baglioni c’è stata un’apertura alla musica attuale che è quella che ascoltano i giovani, quella che poi viene trasmessa in radio. Ho avuto modo di ascoltare delle cose bellissime, e considero questi ragazzi davvero dei talenti. Sono felice di sapere che tra questi giovani c’è il vincitore delle Nuove Proposte”. Il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri ha rivolto un appello ai protagonisti di questa serata: “Non smettete di sognare, vi auguro che al di là del risultato possiate tornare a casa con qualcosa in più”. (agg. di Rossella Pastore)

ANTICIPAZIONI SANREMO GIOVANI 2019

Giovedì 19 dicembre, in prima serata e in diretta dal Teatro del Casinò di Sanremo, Raiuno trasmette una serata dedicata alla fase finale della selezione degli 8 artisti che saranno i protagonisti della gara dei Giovani al ”70° Festival della Canzone Italiana” che andrà in onda dal 4 all’8 febbraio 2020. Al timone di Sanremo Giovani ci sarà il direttore artistico della kermesse canora, Amadeus che scioglierà il ghiaccio con i giovani artisti che sperano di poter occupare uno degli 8 posti disponibili per la sezione Nuove proposte del Festival di Sanremo 2020 che, negli ultimi anni, ha sfornato talenti come Ermal Meta, Francesco Gabbani e Ultimo. “Quello che ci sarà domani sera con la commissione, la giuria e la demoscopica faranno sì che 5 dei 10 concorrenti possano andare all’Ariston. Poi c’è Area Sanremo con altri 700 giovani che si sono presentati a Sanremo, un totale di oltre 1500 giovani ed è un record. Il livello è altissimo e sono davvero felice. Oltre a loro c’è la giovanissima Tecla Insolia che arriva da Sanremo Young”, ha detto Amadeus in conferenza stampa.

SANREMO GIOVANI 2019: I FINALISTI

I finalisti di Sanremo Giovani 2019 sono stati scelti durante il programma del sabato pomeriggio di Raiuno “Italia sì” condotto da Marco Liorni. Questa sera, sul palco del Teatro del Casinò di Sanremo si esibiranno: Avincola – “Un rider”, Eugenio in Via Di Gioia – “Tsunami”, Jefeo – “Un due tre stella”, Réclame – “Il viaggio di ritorno”, Shari – “Stella”, Fadi -“Due noi”, Fasma – “Per sentirmi vivo”, Leo Gassmann – “Vai bene così”, Marco Sentieri – “Billy Blu” e Thomas – “Ne 80”. Sono cinque riusciranno a far parte della Sezione Nuove Proposte della 70esima edizione del Festival di Sanremo. I cinque vincitori di Sanremo Giovani si aggiungeranno ai 2 artisti di Area Sanremo e alla vincitrice di Sanremo Young, Tecla Insolia. Gli 8 cantanti che andranno all’Ariston, poi, riceveranno un invito speciale da Amadeus come ha svelato il direttore artistico di Sanremo in conferenza stampa. “Gli 8 che andranno all’Ariston avranno da me un invito ufficiale per venire al Capodanno di Rai1 a Potenza, un evento che fa oltre 8 milioni di telespettatori ogni anno”, ha detto Amadeus.

LA GIURIA DI SANREMO GIOVANI 2019

La giuria di Sanremo Giovani 2019 sarà composta dai conduttori che, nel corso degli anni, sono stati più presenti sul palco del Teatro Ariston. I giudici che sceglieranno i nomi che formeranno la sezione Nuove Proposte di Sanremo 2020 sono infatti dei veri e propri esperti del Festival. In giuria, dunque, ci saranno i veterani Pippo Baudo, Carlo Conti, Antonella Clerici, Paolo Bonolis e Piero Chiambretti che, nel corso delle varie edizioni del Festival, hanno selezionato una miriade di canzoni. Sarà, dunque, una grande serata di musica, ma anche di divertimento per la presenza del conduttori più amati dal pubblico italiano.



