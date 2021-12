SANREMO GIOVANI 2021, FINALE/ Vincitori e diretta: la rivincita di Martina Beltrami?

Finale Sanremo Giovani 2021: anticipazioni e diretta

“A chi non vince dico: non demoralizzatevi, si chiude una porta e si apre un portone”. Queste le parole di Amadeus ai 12 finalisti a poche ore dall’inizio della finale di Sanremo Giovani. Questa sera i giovani artisti scendono in campo dando il tutto per tutto per conquistare quel posto tra i Big di quest’anno. Ritroviamo anche Martina Beltrami che i fan di Amici ricorderanno sicuramente per la sua partecipazione al talent di qualche anno fa, quando fu eliminata alla prima puntata del serale. Riuscirà a trovare questa sera la sua rivincita?

GAUDIANO, POLVERE DA SPARO: VINCITORE SANREMO GIOVANI/ “Grande emozione!”

Intanto Amadeus ha spiegato perché quest’anno la gara dei Giovani non avviene durante il Festival: “Ho tolto la sezione Nuove Proposte – ha spiegato il conduttore – perché vedo che questi ragazzi salgono sul palco dell’Ariston ma nessuno se li fila, sembra quasi dar loro la gioia di poter dire che sono andati a Sanremo ma poi non succede niente. Meglio portarli tra i Big”. (Aggiornamento di Anna Montesano)

VINCITORE SANREMO GIOVANI 2021 È GAUDIANO/ Nuove Proposte: "La verità trionfa sempre"

Chi sarà l’ultimo Big in gara a Sanremo?

Il Festival di Sanremo 2022 si svolgerà al Teatro Ariston dall’1 al 5 febbraio. Amadeus ha già presentato i 22 big che si esibiranno nel corso delle cinque serate e a cui si aggregheranno tre giovani artisti i cui nomi saranno svelati nel corso della finalissima di Sanremo Giovani 2021 in onda oggi, mercoledì 15 dicembre, in prima serata su Raiuno. A condurre la finalissima di Sanremo Giovani sarà come sempre Amadeus. Sul palco del Teatro del Casinò ad esibirsi per strappare il pass che li proietterà tra i ‘Big’ del Festival di Sanremo e che saranno scelti dal Direttore Artistico e dalla Commissione musicale saranno dodici artisti.

GAUDIANO HA VINTO SANREMO GIOVANI 2021/ "Vittoria dedicata a mio padre"

I finalisti di Sanremo Giovani 2021 sono: Bais, Martina Beltrami, Esseho, Oli?, Matteo Romano, Samia, Tananai, Yuman, Destro, Littamè, Senza_Cri e Vittoria. A conquistare un posto tra i big del Festival di Sanremo 2021 saranno i primi tre classificati.

La presentazione dei cantanti big di Sanremo 2022 oggi durante la finale di Sanremo Giovani

Grande festa al Teatro del Casinò di Sanremo dove, questa sera, Amadeus regalerà un assaggio di quello che sarà il suo terzo Festival. Oltre ai dodici finalisti di Sanremo Giovani 2021, infatti, saranno presenti anche tutti i 22 big in gara alla prossima edizione del Festival. Nel corso della serata, dunque, accanto ad Amadeus, sul palco, saliranno:

Dargen D’amico, Gianni Morandi, Ditonellapiaga e Donatella Rettore, Noemi, Hignsnob feat Hu, Le Vibrazioni, Sangiovanni, Massimo Ranieri, La rappresentante di Lista, Ana Mena, Emma, Achille Lauro, Michele Bravi, Iva Zanicchi, Rkomi, Fabrizio Moro, Mahmood e Blanco, Giusy Ferreri, Irama, Giovanni Truppi, Aka7even. Sarà, in collegamento, invece, Elisa perchè positiva al covid.



I finalisti e le canzoni di Sanremo Giovani 2021

Dodici, giovani artisti e dodici canzoni saranno i protagonisti indiscussi della finalissima di Sanremo Giovani 2021. Sarà una serata speciale per i tre artisti che riusciranno a conquistare i tre gradini del podio. Per tutti e tre, infatti, si apriranno le porte del Teatro Ariston. Ecco tutte le canzoni in gara:

– Bais, ‘Che Fine Mi Fai’ (Udine);

– Martina Beltrami, ‘Parlo di te’ (Torino);

– Esseho, ‘Arianna’ (Roma);

– Oli?, ‘Smalto e tinta’ (Belluno);

– Matteo Romano, ‘Testa e croce’ (Cuneo);

– Samia, ‘Fammi respirare’ (Yemen);

– Tananai, ‘Esagerata’ (Milano);

– Yuman, ‘Mille notti’ (Roma);

– Destro, ‘Agosto di piena estate’ (Leverano – Le);

-Littamè, ‘Cazzo avete da guardare’ (Terrassa Padovana – Pd);

– Senza_Cri, ‘A me’ (Brindisi);

-Vittoria, ‘California’ (Villafranca in Lunigiana – Ms).



© RIPRODUZIONE RISERVATA