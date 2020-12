Sanremo Giovani 2021, pagelle Nuove Proposte/ Wrongonyou conquista tutti, Avincola…

Sanremo Giovani 2021, le pagelle delle nuove proposte

Tanti promettenti giovani si affacciano al Festival di Sanremo 2021. Il primo ad esibirsi a Sanremo Giovani è stato Folcast che ha cantato “Scopriti”, una canzone melodica che scorre con leggerezza. Barbarossa trova molto piacevole il brano e ne elogia l’uso davvero intelligente della lingua italiana”. Per Beatrice Venezi: “A me piace molto il brano per com’è scritto perché segue un’evoluzione, un’architettura”. “Cantante di caratura altissima” per Piero Pelù. Anche per noi il suo brano vale. VOTO 8. Greta Zuccoli è stata la seconda concorrente in gara nella finale di Sanremo Giovani 2021 con “Ogni cosa sa di te”. Voce delicata ma al contempo incisiva, matura per la sua giovane età. La parola passa alla giuria televisiva. Per Beatrice Venezi è: “Brava veramente. 10”. Per Piero Pelù: “Mi hai emozionato però stai ancora cercando la tua strada. 9”. Chiude Barbarossa con un 9. Per noi l’artista merita VOTO 7.

Grande vocalità anche per Wrongonyou che porta sul palco di Sanremo Giovani 2021 una canzone molto melodica, Lezioni di volo, che a tratti senti gli influssi di Michele Zarrillo. Piero Pelù: “Sei un diavolo! 10”. Segue Beatrice Venezi: “Questo è già un grande successo, funziona tutto e hai dato il massimo. 10” Conclude Luca Barbarossa: “Io sono un tuo ammiratore, questo pezzo è perfetto. 10”. Gaudiano si esibisce su “Polvere da sparo”. Anche in questo caso la voce è potente e piacevole, la canzone è potente e richiama una musicalità spagnola, ma con un testo importante, impregnato di rabbia. “Vero ma poetico” per la giuria, che ne apprezza anche il linguaggio. VOTO 8.

Nuove Proposte Sanremo 2020: da Avincola a Davide Shorty

I Desideri portano sul palco della finale di Sanremo Giovani la canzone “Lo stesso cielo”. Canzone contro il cyberbullismo molto melodica ma non particolarmente originale e con un testo un po’ debole. Anche la giuria commenta con parole non entusiaste la canzone un po’ “retorica”. VOTO 5,5. Avincola canta “Goal!” ma non riesce a centrare la porta. La canzone non convince e risulta quasi già sentita. Neanche i giudici appaiono convinti, pur essendo il suo un pezzo chiaramente radiofonico. VOTO 5. Non precisissima invece l’esibizione di Hu che sul palco di Sanremo Giovani 2021 porta la canzone “Occhi Niagara”, tuttavia convince la giuria per la sua originalità. VOTO 7.

M.E.R.L.O.T canta “Sette volte” sul palco della finale di Sanremo Giovani 2021. Una canzone non particolarmente entusiasmante che non convince fino alla fine, nella musica (non molto originale) quanto nel testo. Idea condivisa anche dalla giuria. VOTO 6. Davide Shorty si è esibito sul palco di Sanremo Giovani 2021 con il brano “Regina”. Una canzone dai toni caldi, un po’ soul, che conquista al primo ascolto e sorprende con una parte totalmente rappata. Conquista anche la giuria. VOTO 8. Le Larve è l’ultimo concorrente in gara ad esibirsi sul palco di Sanremo Giovani 2021. La sua anima rock piace e convince anche la giuria che lo premia nelle votazioni. VOTO 7.

Gaudiano, Folcast, Greta Zuccoli, Davide Shorty, Wrongonyou e Avincola sono i cantanti che hanno alla fine conquistato un posto tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2021.



