Sanremo giovani 2023, chi sonoi finalisti?/ Tre posti tra i Big in palio

Sanremo Giovani: completata la rosa dei 12 cantanti che si esibiranno in diretta dal Casinò di Sanremo…

Dopo tre mesi di duro lavoro, tra provini, audizioni, e l’ascolto di ben 1263 brani, la rosa dei dodici cantanti che parteciperanno a Sanremo Giovani è stata finalmente selezionata, di chi si tratta?… Manca veramente pochissimo al loro debutto: i 12 artisti selezionati per Sanremo Giovani gareggeranno Venerdì 16 dicembre, in diretta dal Casinò di Sanremo, in prima serata su Rai Uno, tutti con un solo sogno e un unico grande obbiettivo: collocarsi sul podio tra i primi tre, così da poter partecipare al Festival di Sanremo tra i Big!

Il 4 novembre erano stati ufficializzati i primi 8 cantati per la finale di Sanremo Giovani che avevano superato le audizioni: gIANMARIA finalista di X Factor 2021 (con La città che odi), Mininni partecipante alla 16esima edizione di Amici di Maria De Filippi (Mille porte), il cantautore Giuse The Lizia (Sincera), il rapper Mida (Malditè), OLLY (L’anima bella), il rapper Sethu (Sottoterra), l’ex partecipipante di Tu Si Que vales Shari (Sotto Voce) e Will (Le cose più importanti). Oggi Amadeus ha invece ufficializzato gli ultimi quattro cantanti che saranno in gara a Sanremo Giovani. Di chi si tratta?

Svelati ultimi cantanti in gara a Sanremo Giovani: Colla Zio, Fiat 131, Noor e Romeo & Drill…

È così che oggi sono stati annunciati gli ultimi 4 artisti che gareggeranno a Sanremo Giovani nel tentativo di conquistarsi un posto tra i Big al Festival di Sanremo. I quattro scelti, provenienti da Area Sanremo, sono: Colla Zio (con Asfalto), Fiat 131 (Pupille), Noor (Tua Amelie) e Romeo & Drill (Giorno di scuola). Amadeus, intervistato dal Fatto Quotidiano, per sancire il momento ha affermato: “Sono davvero soddisfatto, voglio ringraziare i tre componenti della Commissione di valutazione per il lavoro svolto nell’ascolto dei tanti brani iscritti alla selezione di Area Sanremo. Abbiamo portato a termine il mandato affidatoci dal Comune di Sanremo, con rigore e passione. Adesso spetta ai quattro artisti selezionati la grande sfida in vista di Sanremo 2023”.

Alle selezioni per la scelta dei 12 artisti hanno lavorato ben due commissioni: quella musicale Rai composta dalla vicedirettrice Prime time Federica Lentini, dal maestro Leonardo De Amicis e dall’autore Massimo Martelli, e quella di valutazione di Area Sanremo composta da Lavinia Iannarilli, dagli autori Paolo Biamonte e Sergio Rubino, e dal direttore artistico, Amadeus. I Big in gara a Sanremo 2023 saranno invece annunciati durante l’edizione delle 13:30 del Tg1 di domenica 4 dicembre.











