Sanremo Giovani 2024: cosa accade nella terza puntata

Dopo aver già selezionato i primi 6 semifinalisti di Sanremo Giovani, Grelmos, Mazzariello, Mew Selmi, Settembre e Tancredi, Sanremo Giovani 2024 torna in onda oggi, martedì 26 novembre, con la terza delle quattro puntate previste durante la quale si esibiranno altri, sei giovani artisti che sperano di strappare il biglietto per la semifinale cullando il sogno di poter conquistare un posto tra gli artisti che parteciperanno al Festival di Sanremo 2025 nella categoria “Nuove proposte”.

In questo terzo appuntamento, presentato da Alessandro Cattelan e in onda in seconda serata dalla Sala A di via Asiago, sei, giovani artisti proveranno a conquistare la Commissione musicale a cui spetta il compito di giudicarli e che è così composta: Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia – insieme ai “giurati fuori onda” Carlo Conti e Claudio Fasulo – Vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime Time.

Sanremo Giovani 2024: chi sono i cantanti e le canzoni della terza serata

Sei giovani artisti sono pronti a mettersi in gioco per raggiungere l’obiettivo della semifinale del 10 dicembre per poi puntare alla puntata conclusiva del 18 dicembre su Rai 1 a cui accederanno soltanto in 6. Tra i protagonisti della terza serata di Sanremo Giovani 2024 spicca Alex Wyse, ex allievo di Amici di Maria De Filippi che tenta di raggiungere il palco del Teatro Ariston con il brano Rockstar.

Spazio, poi, ad Arianna Rozzo con J’adore, Bosnia con Vengo dal sud, Cosmonauti borghesi con Aurora tropicale, Giin con Tornare al mare, Nicol con Come mare. Gli artisti si sfideranno in sfide dirette al termine delle quali tre cantanti saranno eliminati e tre accederanno alla semifinale.

Come vedere in diretta streaming Sanremo Giovani 2024

La terza puntata di Sanremo Giovani 2024 può essere visto in diretta televisiva su Raidue a partire dalle 23.35, Collegandosi al sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione, invece, è possibile seguire la diretta streaming dell’evento musicale. Chi ha perso le precedenti serate o ha semplicemente voglia di riascoltare i cantanti che si sono già esibiti, può farlo sempre grazie a Raiplay.