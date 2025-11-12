Ieri sera Sanremo Giovani 2025 è iniziato tardissimo a causa della partita della ATP Finals: scoppiata la bufera sui social

Non si può mai sapere quanto durerà una partita di tennis anche se in campo ci sono due campioni stratosferici come Sinner e Alcaraz: può durare un paio d’ore così come sforare le cinque. Nella serata di ieri su Rai2 è andata in onda la partita delle ATP Finals (direttamente dalla città di Torino) che ha visto Lorenzo Musetti vincere contro De Minaur dopo che sembrava fosse tutto perso. Il fatto è che la durata della partita ha causato uno sforamento della prima puntata di Sanremo Giovani 2025.

Il talent show che dovrebbe dare visibilità a giovani talenti che sognano di calcare il palco dell’Ariston è stato seguito da pochissimi spettatori rimasti svegli dopo la partita di tennis tanto che è scoppiata la bufera sui social infatti in molti chiedono che le puntate siano rese disponibili prima sulla piattaforma RaiPlay onde evitare un secondo inconveniente.

SanremoGiovani 2025 è iniziato tardissimo. La polemica: “Gli hanno tolto dignità”

A buona parte del pubblico importa del Festival di Sanremo 2026, ma di Sanremo Giovani 2025 (condotto da Gianluca Gazzoli) non molto: che ci sia o non ci sia sembra lo stesso, a vedere gli ascolti ottenuti. Tra l’altro neanche l’azienda sembra ci abbia puntato sopra granché dato che lo ha fatto partire a tarda notte dopo la partita di Lorenzo Musetti alle ATP Final di Torino.

Sui social c’è chi ha alzato la voce: “Dovrebbero mettere la puntata su RaiPlay almeno darebbero un minimo di dignità a questo format a cui ne è rimasta poca”. Altri l’avrebbero voluto tutto sulla piattaforma streaming e altri ancora invece su Rai1 a un orario decente.

