Ieri nella prima puntata di Sanremo Giovani 2026 Antonia, CmqMartina e La Messa hanno passato il turno, chi è stato eliminato.

Ieri sera su Rai Due in seconda serata è andata in onda la prima puntata di Sanremo Giovani 2026 condotta da Gianluca Gazzoli. In totale saranno 24 i cantanti che dovranno esibirsi, ieri sera sei di loro hanno cantato davanti alla commissione musicale composta da Carolina Rey, Ema Stokholma, Carlo Conti, Daniele Battaglia, Claudio Fasulo, Enrico Cremonesi e Manola Moslehi.

Su sei cantanti solo tre hanno passato il turno, si tratta di Antonia, CmqMartina e La Messa, che si sono aggiudicati la vittoria dopo essersi sfidati con Joseph, Renato D’Amico e Xhovana, loro tre sono stati quindi eliminati. Antonia ha cantato il brano Luoghi Perduti, CmqMartina si è esibita con Radio Erotika e La Messa ha cantato Maria.

Sanremo Giovani 2026: quante puntate sono e quanti artisti si sfideranno per la selezione delle Nuove Proposte

Per Antonia e CmqMartina non si tratta della prima esperienza televisiva nel mondo della musica, la prima infatti ha già partecipato ad Amici di Maria De Filippi, la seconda invece ha partecipato a X Factor. Per La Messa invece si tratta della prima esperienza, era la prima volta ieri sera che approdava sul piccolo schermo. Saranno quattro le puntate di Sanremo Giovani 2026, in onda su Rai Due e Rai Radio 2. Martedì 18 novembre 2025 andrà in onda dopo Belve, altre sei cantanti si esibiranno per la selezione delle Nuove Proposte che approderanno nel 2026 sul palco dell’Ariston.

I dodici artisti che verranno scelti si sfideranno durante la semifinale prevista per il 9 dicembre 2025 e solo sei di loro accederanno alla finalissima che verrà trasmessa su Rai Uno il 14 dicembre 2025. A loro si aggiungeranno, nella categoria nuove proposte, altri due cantanti che provengono da Area Sanremo e saranno in gara al Festival di Sanremo 2026.