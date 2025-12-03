Ieri nella quarta puntata di Sanremo Giovani 2026 SenzaCri, Principe e Seltsam hanno passato il turno, chi è stato eliminato.

Ieri in seconda serata è andata in onda su Rai Due la quarta puntata di Sanremo Giovani 2026 condotta da Gianluca Gazzoli. Ormai manca pochissimo alla finalissima e in molti sono curiosi di scoprire chi riuscirà ad aggiudicarsi la vittoria. Ieri sera altri sei giovani e talentuosi cantanti si sono esibiti davanti alla commissione musicale composta da Ema Stokholma, Carlo Conti, Carolina Rey, Claudio Fasulo, Daniele Battaglia, Manola Moslehi ed Enrico Cremonesi.

I sei cantanti che si sono sfidati ieri sera per accedere alla semifinale di Sanremo Giovani 2026 sono: Principe, Jeson, Seltsam, Eyeline, SenzaCri e Occhi. Come è successo in ogni puntata solo tre di loro hanno passato il turno, si tratta di Principe, Seltsam e SenzaCri, gli altri invece sono stati eliminati.

Durante la quarta puntata di Sanremo Giovani 2026 Principe nella sfida contro Eyeline ha ottenuto il pass con la canzone ‘Mon Amour’. Seltsam ha battuto Jeson con il brano ‘Scusa Mamma’, SenzaCri invece ha cantato ‘Spiagge’ nella sfida vinta contro Occhi. Per quest’ultimo non è stato un debutto, i telespettatori infatti lo avevano già conosciuto durante la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi.

SenzaCri, Seltsam e Principe hanno quindi passato il turno e accederanno alla semifinale, in onda il 9 dicembre 2025 su Rai Due, insieme a: Nicolò Filippucci, Angelica Bove, Antonia, CmqMartina, La Messa, Welo, Petit, CaroWow. Tra loro c’era anche Soap ma ha deciso di ritirarsi per motivi personali. A farle prendere questa decisione sono state le dinamiche tossiche del mondo della musica, sui social ha spiegato di aver ricevuto un video in cui in radio si lasciano sfuggire affermazioni inconcludenti e tossiche sui giovani artisti che si mettono in gioco.