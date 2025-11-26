Welo, Caro Wow e Petit sono i vincitori della terza puntata di Sanremo Giovani 2025 e accedono alla semifinale. Ecco chi, invece, è stato eliminato.

Continua la corsa dei giovani artisti verso il palco del Teatro Ariston per il Festival di Sanremo 2026. Non tutti, infatti, riusciranno a calcare l’importante palco di Sanremo dal 24 al 28 febbraio 2026 e, nel corso della terza puntata di Sanremo Giovani 2025, altri artisti hanno dovuto rinunciare, almeno momentaneamente, al sogno di esibirsi sul palco dove, nel corso degli anni, si sono esibiti alcuni dei più grandi nomi della scena musicale italiana e internazionale. Tre partecipanti hanno strappato il pass per la semifinale e si avvicinano alle Nuove Proposte che parteciperanno al nuovo Festival di Carlo Conti.

Sanremo 2026, chi sono i big scelti da Carlo Conti/ Da Emma a Tommaso Paradiso: i probabili nomi

Ad aver superato le selezioni della terza puntata di Sanremo Giovani 2025 sono stati in tre. E’ stato, infatti, premiato dalla Commissione Musicale di Welo che si è esibito con il brano Emigrato, Caro Wow che ha conquistato tutti con Cupido e l’ex cantante di Amici Petit che con Un bel casino raggiunge Antonia, altro volto del talent show di Maria De Filippi.

Chi è Cainero con Nuntannamurà a Sanremo Giovani 2025/ "Ho superato tanti no e molte porte in faccia..."

Chi sono i semifinalisti di Sanremo Giovani 2025

Durante la terza puntata di Sanremo Giovani 2025, hanno dovuto rinunciare al sogno Cainero che non ha convinto la commissione con Nuntannamurà ed è stata battuta da Welo), Deddè con Ddoje Criature è uscito sconfitto dal confronto con Caro Wow. Sconfitta anche la ‘vincitrice in carica’ di X Factor Mimì che, con Sottovoce non è riuscita a battere Petit.

La semifinale di Sanremo Giovani 2025 si svolgerà il 9 dicembre e decreterà i nomi dei finalisti che proveranno, poi, a portare a casa la vittoria per essere presenti nella categoria Nuove Proposte di Sanremo 2026. Welo, Caro Wow e Petit, il 9 dicembre, si sfideranno con Antonia, La Messa e Cmqmartina che hanno trionfato nella prima puntata, e Angelica Bove, Soap e Nicolò Filippucci che sono stati i vincitori della seconda puntata.

Chi è Caro Wow con Cupido a Sanremo Giovani 2025/ "Mi chiamo così per uno sbaglio..."